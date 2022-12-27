人民网长春12月27日电 （记者李昉）以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。吉林工商学院党委书记张炳辉出席论坛并发言。

吉林工商学院党委书记张炳辉

张炳辉表示，地方高等院校需要立足资源优势，扛起使命担当，与地方经济社会发展同向同行，以生动的教育实践谱写东北现代化发展的崭新篇章，为新时代东北振兴贡献智慧力量。

“要坚持特色办学，引育并举，持续为东北振兴发展输送创新型职业型人才。”张炳辉表示，地方高校需要准确把握办学定位，坚持特色发展、差异发展、创新发展。

“聚焦东北振兴战略需求，用事业平台吸引更多高端人才向东北聚拢。”张炳辉表示，东北高校在能源、制造、材料、电子等领域具有人才吸引优势，要瞄准新一轮科技革命和产业革命中智能制造、新材料、新能源、新一代信息技术等扬长补短，拢聚人才。

高校如何为东北创新发展输送实用型专业人才？张炳辉认为，地方高校要有针对性的培养具有家乡情结、满怀东北情怀、身负东北振兴能力的创新型、实用型高校学子，为东北稳住人才、留住人才贡献高校应有力量。

张炳辉表示，要发挥科技资源密集优势，构建科技协同创新机制，打造面向全国协同创新新高地。以科技创新为纽带，以人才培养为核心，整合科教优质资源，建立东北高校与高校间、高校与院所间协同创新机制，才能形成东北地区的科技核心竞争力。

“东北高校的身体里流淌着共和国的红色基因，东北高等教育的改革发展与老工业基地全面振兴的进程息息相关。我们唯有切实担负起时代赋予的重任，才能源源不断地为东北全面全方位振兴贡献出新的智慧和力量。”张炳辉说。

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