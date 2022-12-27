人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>2022大学校长论坛>>新闻速递

张炳辉：地方高等院校要立足资源优势，扛起使命担当

2022年12月27日20:20 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网长春12月27日电 （记者李昉）以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。吉林工商学院党委书记张炳辉出席论坛并发言。

吉林工商学院党委书记张炳辉

张炳辉表示，地方高等院校需要立足资源优势，扛起使命担当，与地方经济社会发展同向同行，以生动的教育实践谱写东北现代化发展的崭新篇章，为新时代东北振兴贡献智慧力量。

“要坚持特色办学，引育并举，持续为东北振兴发展输送创新型职业型人才。”张炳辉表示，地方高校需要准确把握办学定位，坚持特色发展、差异发展、创新发展。

“聚焦东北振兴战略需求，用事业平台吸引更多高端人才向东北聚拢。”张炳辉表示，东北高校在能源、制造、材料、电子等领域具有人才吸引优势，要瞄准新一轮科技革命和产业革命中智能制造、新材料、新能源、新一代信息技术等扬长补短，拢聚人才。

高校如何为东北创新发展输送实用型专业人才？张炳辉认为，地方高校要有针对性的培养具有家乡情结、满怀东北情怀、身负东北振兴能力的创新型、实用型高校学子，为东北稳住人才、留住人才贡献高校应有力量。

张炳辉表示，要发挥科技资源密集优势，构建科技协同创新机制，打造面向全国协同创新新高地。以科技创新为纽带，以人才培养为核心，整合科教优质资源，建立东北高校与高校间、高校与院所间协同创新机制，才能形成东北地区的科技核心竞争力。

“东北高校的身体里流淌着共和国的红色基因，东北高等教育的改革发展与老工业基地全面振兴的进程息息相关。我们唯有切实担负起时代赋予的重任，才能源源不断地为东北全面全方位振兴贡献出新的智慧和力量。”张炳辉说。

(责编：许珺、丁涛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部