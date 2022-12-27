人民网长春12月27日电 （记者孟丽媛）人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。西安交通大学校长王树国以视频方式出席论坛并发言。

西安交通大学校长王树国

谈及新技术革命背景下的高等教育，王树国表示，“如今，我们和世界各国高等学校一起，站在同一个起跑线上，面临着一次同样的新技术革命。我们应该重视这个问题，抓住这个机遇。”

党的二十大报告指出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。到二〇三五年，我国要建成教育强国、科技强国、人才强国、文化强国、体育强国、健康中国。其中，“教育强国”“科技强国”“人才强国”与高校密切相关。王树国表示，教育工作者要深刻感受到肩头的重任和责任，尽快行动起来。面对新技术革命，如果想走在世界前列，我们应该主动开辟新赛道，引领世界未来高等教育的发展。

王树国表示，要认识到我们目前的学科类别及培养模式等，与新技术的发展和新形态的变化还有不少不相适应的地方，需要有改革勇气。“整个新技术革命的发展需要教育、科技和人才深度地融合在一起。”王树国表示，西安交通大学正在探索“科教一体育人才、产教融合谋发展”的新发展之路，着力培养一批助力国家富强、民族复兴的创新型人才。

展望未来，王树国表示，西安交通大学愿与兄弟院校携手共进，共谋发展，开辟更多新赛道，把握新技术的发展趋势，破解中国乃至世界所面临的共性难题，作出中国高等教育应有之贡献，助力国家实现教育强国、科技强国、人才强国的目标。

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