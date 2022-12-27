人民网长春12月27日电 （记者赵娜）今日，人民网2022大学校长论坛在吉林长春举行。东北大学副校长孙雷以视频方式出席论坛。

东北大学副校长孙雷

东北地区高校教育资源相对丰富，如何使东北高校成为东北振兴的动力源泉？孙雷从文化、创新、开放、机制等四方面阐述了大学与城市之间的融合、互动与发展。

“文化是一个地区的根和魂，大学文化对引领区域文化发展、塑造区域精神具有重要作用。”孙雷表示，应通过弘扬大学文化和精神，把东北高校勇于攀登的科研精神、敢为人先的学术氛围呈现出来。“通过组织专家深挖东北各地丰富的文化资源，讲好东北一路走来的动人故事，能让更多的人熟知和了解东北，增强东北文化的感染力与影响力。”孙雷说。

孙雷提出，东北高校要聚焦东北地区的发展需求开展科研攻关，比如聚焦现代农业、生物育种等东北传统优势行业，以及人工智能、新材料、数字经济等新兴产业；要做有组织的科研，大力推动原始创新和科技成果在本地的转化。同时，大学要建设高端智库平台，提出对东北振兴具有理论支撑、应用价值和可操作性的政策建议。

高等学校是国际交流中的活跃力量，更是人才汇聚的高地。孙雷表示，东北260所高校不但要培养爱东北、自愿服务东北建设的毕业生和校友，更要深刻地把握国际变局带来的人才引进的窗口期，实施更加积极、更加开放的人才政策，聚焦重点领域、重点学科，广纳海内外英才，为东北的振兴储备智力资源。

“大学服务区域发展，并不是单方面的坚守，更是需要大学和城市双向奔赴。”孙雷认为，这要求在大学和城市之间建立长期、有效的运行机制，定期加强高校与城市之间的沟通和协调，真正地把高校的优势转换成经济发展的动力。

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