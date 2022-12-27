人民网长春12月27日电 （记者李昉）以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。北京大学副校长王博以视频方式出席论坛并发言。

北京大学副校长王博

“高校应树立以学生成长为中心的理念，全面提高人才培养质量，着力造就卓越人才。”发言中，王博分享了北京大学在拔尖创新人才培养方面的探索与实践。

王博介绍，近年来，学校持续提高生源质量，以更好地服务国家重大战略需求。优化研究生规模和结构，统筹校内优势学科资源，积极推进基础学科本科教育教学改革试点工作，打造一流核心课程、教材和实践项目。在研究生教育方面，推出“关键领域急需人才”“科研经费博士”和“人文社科重大项目”等招生支持计划。

如何延揽培养拔尖创新人才的引路人？王博表示，学校巩固师资人才优势，拓宽选才视野，健全选聘机制，创新评价体系，以高精尖缺为导向，吸引国内外高层次人才，打造复合型科研人才梯队。强化一流导师队伍，严格导师资格遴选及年度资格审核，落实导师是研究生培养第一责任人要求，重点考核立德树人和教书育人能力，实现资格可上可下，实行师德“一票否决”。

“还要用好北大红色资源，建设‘百年党史专题’‘四史’类课程，贯彻落实好党的创新理论进课堂、进头脑。”王博表示，学校始终探索拔尖创新人才培养的“北大方案”，利用北大学科优势，大力推进跨学科教育和新工科、新文科人才培养，积极建设“数据科学与大数据技术”、整合科学、机器人工程等多个跨学科专业，启动实施“通用智能实验班”“新结构经济学实验班”等项目。

(责编：许珺、丁涛)