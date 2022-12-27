人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>2022大学校长论坛>>新闻速递

王博：全面提高人才培养质量 着力造就卓越人才

2022年12月27日17:41 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网长春12月27日电 （记者李昉）以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。北京大学副校长王博以视频方式出席论坛并发言。

北京大学副校长王博

“高校应树立以学生成长为中心的理念，全面提高人才培养质量，着力造就卓越人才。”发言中，王博分享了北京大学在拔尖创新人才培养方面的探索与实践。

王博介绍，近年来，学校持续提高生源质量，以更好地服务国家重大战略需求。优化研究生规模和结构，统筹校内优势学科资源，积极推进基础学科本科教育教学改革试点工作，打造一流核心课程、教材和实践项目。在研究生教育方面，推出“关键领域急需人才”“科研经费博士”和“人文社科重大项目”等招生支持计划。

如何延揽培养拔尖创新人才的引路人？王博表示，学校巩固师资人才优势，拓宽选才视野，健全选聘机制，创新评价体系，以高精尖缺为导向，吸引国内外高层次人才，打造复合型科研人才梯队。强化一流导师队伍，严格导师资格遴选及年度资格审核，落实导师是研究生培养第一责任人要求，重点考核立德树人和教书育人能力，实现资格可上可下，实行师德“一票否决”。

“还要用好北大红色资源，建设‘百年党史专题’‘四史’类课程，贯彻落实好党的创新理论进课堂、进头脑。”王博表示，学校始终探索拔尖创新人才培养的“北大方案”，利用北大学科优势，大力推进跨学科教育和新工科、新文科人才培养，积极建设“数据科学与大数据技术”、整合科学、机器人工程等多个跨学科专业，启动实施“通用智能实验班”“新结构经济学实验班”等项目。

(责编：许珺、丁涛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部