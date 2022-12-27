人民网长春12月27日电 （记者李昉）以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。河北大学党委书记郭健以视频方式出席论坛并发言。

河北大学党委书记郭健

郭健在发言中分享了河北大学在思政课教育教学方面的经验和做法。“坚持理念先行，夯实‘滴灌’思政教育教学思想根基。”郭健表示，为把立德树人更好地融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，河北大学2009年提出“滴灌”思想政治教育教学理念并付诸实践，即把利用管网系统将养分按时按需、精准送达植物根部的灌溉技术，转化应用到思政教育教学全要素、全过程、全领域，实现思政教育教学由以往粗放、低效的“漫灌式”转化为精细、高效的“滴灌式”，给予学生点到点、线连线、面对面的教育引导，做到“浇花浇根、育人育心”。

郭健表示，要坚持问题导向，交叉运用四种“滴灌”教育教学方法。在人才培养过程中，通过聚焦青年学生的理想信念、专业知识、创新精神和社会实践，交叉运用精准集约法、主动介入法、打通堵点法、通达根系法“组合拳”，形成育人与育才相统一的精准、细微的“滴灌”方式。

如何构建通畅顺达的“滴灌”思政教育教学体系？郭健表示，以思想政治理论课程为教学主渠道，融通第二课堂教育教学活动，延伸至学生班级、宿舍、党团、社团等思想政治教育各阵地，做到点对点交接、线连线互通，课上课下与学习生活立体化联通，形成人人参与，网格化、立体式、全覆盖的“滴灌”思政教育教学管网体系。

“河北大学将全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，深化‘滴灌’思想政治教育教学改革与实践，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”郭健说。

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