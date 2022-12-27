人民网长春12月27日电 （记者许珺）人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。东北师范大学党委书记杨晓慧出席论坛。

东北师范大学党委书记杨晓慧

杨晓慧表示，高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，作为教育、科技和人才三大功能齐备的科教兴国战略实施的重要承载体，必须紧密结合国家和地方经济社会发展需求，在为现代化强国建设、区域振兴发展中体现自身价值。

“东北师大学科建设成绩背后是我们孜孜不倦服务国家和地方建设的实际行动。”杨晓慧介绍，比如，学校的材料学科牵头承担了教育部三大东北振兴重大工程项目之一的固态电池研发中心，为地方新能源产业发展赋能；马克思主义理论学科承担多项国家重大招标课题，聚焦国家意识形态建设重大需求；世界史学科在全国首倡“学术戍边”，为国家战略文化需求提供学术支撑与智力支持等。

“高校和所在城市是有着深厚感情的，对于高校而言，扎根一座城市，就意味着与这座城市荣辱与共、互利共生。”杨晓慧说，这些年来，东北师大与东北的兄弟高校共同肩负着为东北振兴培养人才的重任。东师毕业生具有“信念坚实，知识扎实，为人踏实，作风朴实”的“四实品格”，已经形成了品牌效应，得到地方和广大用人单位的认可。

学校如何助力吉林发展？杨晓慧表示，东北师大坚守师范属性，弘扬强师报国、求实创造的“东师精神”，彰显“为基础教育服务”的鲜明办学特色。“我们培养的是基础教育的教师，着眼于未来一代的年轻人，他们在2035年—2050年将成为推动实现吉林中长期发展目标、推动吉林长久兴旺的关键力量。”

杨晓慧表示，“发挥教育、科技、人才的基础性、战略性作用，不是空洞的口号，不能只喊不做，也不能好高骛远、舍近求远，而要脚踏实地。”高校要在服务国家重大战略、服务区域经济社会发展中，把准方向、找准定位、瞄准特色，在新征程上勇担时代使命，作出高校应有的时代贡献。

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