人民网长春12月27日电 （记者许珺）人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。中国政法大学副校长时建中以视频方式出席论坛。

中国政法大学副校长时建中

“主动融入新发展格局，支撑经济社会高质量发展，是大学履行服务社会职能的具体举措。”时建中认为，大学的社会服务内容、方式、领域，与大学的学科特色优势、目标使命是分不开的。

“隶属关系、学科特色和优势以及致力于法治中国建设的世界一流大学的办学目标，决定了中国政法大学要为中国社会主义特色法治道路、法治体系的建设做出不可替代的贡献。”时建中介绍，中国政法大学积极参与法治工作的立法、执法、司法和守法四个主要环节，提供高质量的法学服务，收到了良好的成效和社会影响。

据介绍，在服务国家和地方立法工作方面，中国政法大学积极参与中央国家机构的规范性文件的制定。在服务中央和地方法治政府建设方面，基于多年对法治政府评估工作经验不断优化评估指标体系，对全国100个城市开展法治政府评估。在服务司法工作方面，积极参与最高人民法院、最高人民检察院、国家监委等部门的咨询和研究服务。在普法方面，学校师生持续深入农村、社区和企业，开展普法宣传，服务法治中国的建设。“服务领域有多大，收获就有多大。”时建中说。

“在服务中发现并抢抓能够推动学校教育事业发展的机遇，反哺学科建设、科学研究和人才培养工作。”时建中认为，中国政法大学通过共建研究基地等方式，以制度化、体制化等方式强化了与国家机关之间的稳定的合作关系，深化了学校在各相关领域的法学研究。

“法学学科的应用性、实践性非常强，社会服务是连接学校、学科、学者和学生与社会的重要窗口。”时建中表示，“主动融入，高质服务；抢抓机遇，推动发展——这是中国政法大学对于‘主动融入新发展格局，支撑经济社会高质量发展’的主要做法和基本思考。”

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