人民网长春12月27日电 （记者许珺）人民网2022大学校长论坛今日在吉林省长春市举行。中国工程院院士、华中科技大学校长尤政以视频方式出席论坛。

中国工程院院士、华中科技大学校长尤政

推进科教融合是高等教育强国建设的必由之路，也是时代赋予高校的重要使命。人才是高校坚持和落实“四个面向”的重要支撑。一流大学是培养拔尖创新人才的重要阵地，要不断增强人才培养的时代感、使命感和紧迫感，满足党和国家事业发展对创新人才的迫切需求。

尤政介绍，华中科技大学坚持科教协同、产教融合，以建设卓越工程师学院为契机，深入探索拔尖创新人才培养模式。“长期以来，我们建设了一批拔尖创新人才培养‘特区’，在‘互联网+’‘挑战杯’等创新创业大赛中连续多年取得优异成绩。‘校友创新创业现象’广受社会赞誉。”尤政说。

尤政认为，基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的“总开关”。华中科技大学着力推进实施“基础研究支持计划”等，推动基础学科与应用学科、自然科学与人文社会科学之间的前沿交叉研究。积极营造鼓励原始创新的学术氛围，鼓励更多科研人员勇于挑战最前沿的科学问题。持续推进国家级重大平台建设，为国家重大基础前沿研究提供技术和平台支撑。近年来，学校多项基础研究取得突破性成果。

尤政介绍，建校70年来，华中科技大学在建设国家战略科技力量方面，形成了以重大科研平台为基础的科技创新体系，在学校“四大明珠”的基础上，又获批牵头建设国家智能设计与数控技术创新中心和国家数字建造技术创新中心，同时领衔湖北光谷实验室建设，参与湖北东湖科学城建设，为“中国光谷”迈向“世界光谷”提供技术支撑。此外，学校还着力与国内头部企业建立“十大”联合研究院，构建了从基础原创、关键核心技术突破到产业化应用的较为完整的创新链条。

尤政表示，本届大学校长论坛以“新时代·新征程加快建设高质量高等教育体系”为主题，突出了教育强国战略的特殊重要性，也体现了高等教育顺应时代发展，进入新阶段、担负新使命的历史必然性。

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