人民网长春12月27日电 （记者李昉）以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。中国高等教育学会副会长、吉林大学党委书记姜治莹出席论坛并致辞。

中国高等教育学会副会长、吉林大学党委书记姜治莹

高校作为科技第一生产力、人才第一资源和创新第一动力的结合点，在全面建设社会主义现代化国家新征程中责任愈发重大。姜治莹说：“加快推进教育现代化，建设教育强国，并以教育强国建设支撑中国式现代化是教育的时代责任。”

姜治莹表示，高校应加快建设高质量高等教育体系。高教战线要准确把握高等教育发展的战略机遇，继续创新发展模式，改进大学治理体系、提升治理能力现代化水平，以社会主义核心价值观为引领，弘扬中国共产党人精神谱系，走出中国特色世界一流大学新路。

如何培养拔尖创新人才？姜治莹表示，高校应发挥汇聚人才高地、培养人才基地作用，完善人才“选育管用”全链条体系，培养和造就战略科学家、一流科技领军人才、卓越工程师等。要破除政策性障碍和体制机制性障碍，积极探索新途径新机制，促进多学科交叉融合、创新发展。要加快重大基础研究和科技创新平台建设，着力提升高校自主创新能力，在破解世界科技前沿难题、满足国家重大战略需求、攻克关键核心技术、助力产业发展等方面培养造就更多高层次拔尖创新人才。

姜治莹表示，要大力发展素质教育，做到大中小学有机衔接，并促使实施科教兴国战略与办好人民满意的教育高度内洽。

“真正的教育公平不是搞平均主义，而是要因材施教，让不同出身、不同特点的人，都能获得最适宜其自身发展的教育结果，让每个人都有人生出彩的机会。”姜治莹表示，要切实促进教育公平。在高等教育领域，着力建立高校分类发展体系，注重研究型人才培养的“双一流”建设，注重本科人才培养的“双万计划”，注重应用技能型人才培养的高职院校“双高”计划等。

(责编：许珺、丁涛)