人民网长春12月27日电 （记者孟丽媛）人民网2022大学校长论坛今日在吉林长春举行。青海大学校长史元春通过视频方式出席论坛。

青海大学校长史元春

高校如何主动融入新发展格局，支撑经济社会高质量发展？史元春从提升综合办学实力、完善人才培养体系、着力一流学科建设等方面阐述了青海大学的探索实践。

“学科建设是学校事业发展的龙头，是提升学校整体办学实力的根本。”史元春表示，根据青海大学有特色、高水平的办学目标，在清华大学的积极协调下，西北农林科技大学、中国地质大学、华东理工大学、上海交通大学和北京化工大学相继对口支援青海大学，形成组团式对口支援模式，全方位推动青海大学综合办学实力显著提升。

“师资队伍是提升学校办学实力的关键。”史元春介绍，在师资队伍建设方面，青海大学围绕学校重点发展领域，用好对口支援引智政策，引进了一批高水平科技创新团队，以引进带动队伍建设，全面提升青海大学人才队伍的整体素质，破解发展瓶颈。

“近年来，青海大学不断优化调整学科专业结构和培养体系，办学规模快速提升，为国家尤其是青海省经济社会发展提供了有力的人才培养支撑。”史元春介绍，青海大学坚持“以本为本”，着力打造高质量本科专业，先后获批21个国家级一流本科专业，占本科专业的三分之一。在研究生培养方面，青海大学现有1个博士后流动站，5个博士点，36个一级学科硕士点，实现全校一级学科领域硕士点全覆盖。

2022年，青海大学入选新一轮“双一流”建设高校，生态学学科再次入选“世界一流”建设学科。史元春表示，青海大学贯彻落实党中央、国务院赋予青海“生态文明新高地”的战略定位和建设产业“四地”（即世界级盐湖产业基地、国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地）的发展蓝图，进一步深刻认识到学校着力建设的特色学科群正是青海以科技实现高质量发展的“关键变量”，学校将以高度的使命感、集全校之力打造高水平研究平台，带动学校内涵式、高质量发展。

“进入高质量发展阶段，我们把服务构建新发展格局作为教育事业发展的战略导向，扎根中国大地，以高质量人才培养、高水平科学研究、高效能社会服务，办好人民满意的高等教育。”史元春说。

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