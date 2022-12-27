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骆清铭：创新人才培养模式，帮助学生成长成人成才

2022年12月27日16:58 | 来源：人民网-教育频道
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人民网长春12月27日电 （记者孟丽媛）人民网2022大学校长论坛27日在吉林长春举行。中国科学院院士、海南大学校长骆清铭以视频方式出席论坛并发言。

中国科学院院士、海南大学校长骆清铭

高等教育如何培养创新型人才？骆清铭表示，首先要创新人才培养模式，发力点应该放在“个性化”教育，要尊重学生个体的独特性，帮助每一个学生成长成人成才。近年来，海南大学结合区域发展目标和学校自身定位，探索出“完全学分制+书院制+协同创新中心”协同育人的人才培养体系。其中，完全学分制改革让学生在一定条件下自主选择专业、课程和授课教师，满足多样化、个性化的学习需求；书院制改革让不同学科门类、不同学历层次、不同文化背景的学生组建成各具特色的书院，为相互学习借鉴、专业知识交叉融合提供“熔炉式”反应；跨学科组建协同创新中心使学生有机会融入科研创新团队，从基础研究到产业化应用得到训练，实现产教融合、科教融汇。“‘完全学分制+书院制+协同创新中心’协同育人体系三位一体、融合发力，为学校人才培养质量快速提升提供了新势能。”骆清铭说。

谈及高等教育如何增强自主创新能力，骆清铭表示，关键是学科交叉融合，开展有组织的科研。近年来，海南大学坚持以服务国家战略需求和海南自贸港建设为导向，围绕“自贸港发展和制度创新”“生态文明”“文化旅游”“南繁与热带高效农业”“海洋科技”“全健康”“信息技术”七个重点研究领域，组建协同创新中心，高效整合内部优势多学科资源，协同开展目标明确的科研任务，把过去“想干什么就干什么、能干什么就干什么”转变为“国家需要干什么就干什么”，自主创新能力不断提升。

培养创新型人才、增强自主创新能力核心要素是人才。展望未来，骆清铭表示，海南大学将进一步聚焦立德树人根本任务，自觉履行服务高水平科技自立自强的使命担当，为海南全面深化改革开放和中国特色自由贸易港建设提供有力支撑，为加快建设教育强国、科技强国、人才强国作出应有的贡献。

(责编：孟丽媛、丁涛)

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