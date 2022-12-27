人民网长春12月27日电 （记者赵娜）今日，人民网2022大学校长论坛在吉林长春举行。复旦大学副校长陈志敏以视频方式出席论坛。

复旦大学副校长陈志敏

近年来，基于新文科建设理念，复旦大学在促进科研交叉融合方面做了一些探索。陈志敏在发言中分享了如何从科研角度助力新文科建设。

2017年11月，复旦大学启动“习近平新时代中国特色社会主义思想研究工程”和“当代中国马克思主义研究工程”（简称“两大工程”一期），组织了200位专家，对新时代中国特色社会主义的重大理论和现实问题、当代中国马克思主义的根本议题和前沿问题开展系统研究。

陈志敏表示，复旦大学将研究过程演化为“育人工程”，一期成果转成9本教材，14个专题转为课程，二期工程启动了“中国式现代化道路”等研究序列。“这些举措很好地助力了我校马克思主义学科进入‘双一流’学科建设行列。”陈志敏说。

“我校在‘双一流’建设中积极支持跨学科融合研究。”陈志敏介绍，复旦大学设立了“青年融合创新团队”项目、“中华早期文明跨学科研究计划”等跨学科项目、人文社科学者跨学科申报文科科技重点研发专项；安排发展研究院统筹全校智库，吸纳各学科专家，联合校外力量，打造智库矩阵，组织专家对“疫情防控”“消费券”等问题进行集体攻关，一些决策咨询成果产生了重大的现实社会经济效益。

“双一流”大学是国家队，是推进自主知识体系建设，对外传播中国话语的重要阵地。陈志敏表示，“学校积极搭建多元国际对话平台。通过国际学者‘走进来’，我们主动‘走出去’，让国内外智慧在复旦汇聚，为对外讲好中国故事作出复旦的贡献。”

“参与中国式现代化建设是每个大学的重要责任，打造跨界别、厚学术、懂政策、能实践的人才队伍是大学科研进步和整体发展的持续动力。”陈志敏说，期待各大高校与复旦一起，基于跨域交融的新文科理念，发挥长项，有效链接，共同为构建人才强国和创新强国助力。

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