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向波涛：坚持守正创新 高质量建设“大思政课”

2022年12月27日16:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网长春12月27日电 （记者赵娜）今日，以“新时代·新征程 加快建设高质量高等教育体系”为主题的人民网2022大学校长论坛在吉林长春举行。清华大学党委副书记向波涛以视频方式出席论坛。

清华大学党委副书记向波涛。清华大学供图。

向波涛表示，高质量建设“大思政课”，关系到培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题，事关党和人民事业后继有人的战略全局，对于深入贯彻落实党的二十大精神、全面贯彻党的教育方针、办好人民满意的教育具有重要意义。

“‘大思政课’之‘大’，首先体现在视野之大、格局之大，要深刻理解习近平总书记的要求，把‘大思政课’放在世界百年未有之大变局、党和国家事业发展全局中来看待，从坚持和发展中国特色社会主义、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的高度来对待。”向波涛表示。

针对“大思政课”理论和实际联系不够紧密，重大理论问题讲得不够深、不够透、不够活，思政元素存在“表面化”、“硬融入”，学生“抬头率”、“点头率”不够高等问题，向波涛提出，高校要进行案例教学、分众化教学等教学方法改革创新，推动各类课程与思政课程同向同行、形成合力。要把时代变革融入“大思政课”，将脱贫攻坚、全面小康等作为鲜活素材，紧密结合十八大以来党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，让学生在感应时代脉搏中启智润心、增强“四个自信”。

“思政课不仅应该在课堂上讲，也应该在社会生活中来讲。”向波涛建议，高校要加强第一课堂和第二课堂的联动，转型升级教学实践环节，打造丰富的“大思政课”教学实践基地，注重引导学生走出教室、走向社会，悟透“有字之书”、融通“无字之书”。要用好重大历史节点、重大活动等专题“大思政课”。今年秋季学期，清华大学全新改版《形势与政策》课，以“中国式现代化”为主题，由校党委书记、院士等亲上讲台授课，大课讲授与小班研讨有机链接，有效提升了思政课质量效果。

如何配齐建强“大思政课”专兼职师资队伍？向波涛表示，高校要不断加强思政课专职教师队伍建设，优化评价激励和保障机制，完善集体备课、教学档案袋等制度，提高教学能力水平，增强教师的职业认同感、荣誉感、责任感。要统筹建设“大思政课”兼职教师队伍，构建导学思政体系，将思政教育融入导学互动全过程，充分发挥研究生导师育人作用；推动班主任、辅导员做好日常思想政治教育工作，提高干部职工开展管理服务思政的意识和水平，让守好一段渠、种好责任田成为全体教育工作者的自觉行动。

(责编：赵娜、丁涛)

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