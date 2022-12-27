人民网长春12月27日电 （记者赵娜）今日，人民网2022大学校长论坛在吉林长春举行。中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦以视频方式出席论坛。

中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦

党的二十大报告提出，要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国。“这为新时代教育强国建设指明了方向。”林忠钦表示，大学要始终坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养的质量，着力培养担当民族复兴重任的时代新人，要坚持把原始创新能力提升摆在更加核心的位置，大力支持开展前瞻性基础研究。培育引领性的原创成果，助力实现高水平科技自立自强，要加快推进高校治理体系和治理能力现代化，接续奋斗，走出一条建设中国特色世界一流大学的新路，为新时代教育高质量发展作出更大贡献。

人才培养是大学的根本任务。林忠钦表示，大学要不遗余力地把育人为本作为自身的战略选择，将价值引领、知识探究、能力建设、学科养成融为一体。强化因材施教、分类发展，让每一位学生都能够得到最适合的教育，实现最大程度的增值，更加注重以重大科学问题和社会发展需求为导向，站在科技发展前沿，打破传统学科边界，培养真正有创新精神和实践能力的高层次创新型人才。

“科教深度融合发展是创新型大学建设的重要特征，是培养时代新人的持续探索。”林忠钦说，这要求大学进一步将科学研究和人才培养深度融合，革新人才培养的理念，创新人才培养的模式，把世界一流成果、世界一流团队和培养一流人才有机地统一起来，以国家战略需求为导向，不断激发学生的报国志向、学术志趣和行业情怀，培养真正有能力、有担当、有情怀的拔尖创新人才。

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