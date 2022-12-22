吴雨遥

吴雨遥在兰卡斯特大学图书馆学习。

在英国兰卡斯特大学校园，当我路过热闹非凡的教学楼，穿过宁静古朴的木质走廊，便能抵达学校的藏书处，那是一块远离喧嚣的宝地。

初入兰卡斯特大学的图书馆，馆内的设计让人眼前一亮。错综复杂的楼梯交织在图书馆中央，踏上去仿佛就能进入爱丽丝梦游仙境。在图书馆，目之所及是木质装潢的学习室，古朴简洁。除此之外，还有绿色桌板的自习室，让人不易产生视觉疲劳。

在图书馆中庭矗立着一棵树，为了保证树木能有充足的阳光，中庭的天花板被设计成透明的。阳光明媚时，金色亮光透过树叶照耀在中庭，也洒在坐在树旁看书的我的肩上。这时，偶尔飘下的落叶，诉说着兰卡斯特图书馆独有的浪漫。

我偏爱图书馆窗边的一方角落，透过落地窗能将窗外的落日余晖尽数纳入眼眸。黄昏之下，万物皆显温柔，此时在图书馆捧起一本纸质书，指尖好似能触摸到文字的温度。

我来英国留学后对中文书籍尤为钟情，或许是出于对家的思念，或许是对中国文化的喜爱。中文阅读给我带来满满的能量，小说、散文、现代诗、古文古诗，在每一次阅读中，我仿佛找到了心灵的栖息地。

每天在图书馆看书的几个小时中，我仿佛打破了时间和空间的枷锁，穿梭在西方和东方，游走在过去和未来：马尔克斯笔下百年的孤独，三毛与荷西至死不渝的爱情，唐诗宋词的千古绝句，科幻小说对未来的描述……毛姆说：“阅读是一座随身携带的小型避难所。”诚哉斯言。

在兰卡斯特求学的200多天，我从那个怀揣忐忑来到异国求学的懵懂女孩，逐渐成为一个独立自主、求知若渴的大学生，正是阅读帮助我收获新知，帮助我慢慢破茧成蝶。三毛说：“读书多了，容颜自然改变。”你可能以为许多看过的书籍都成了过去，不再能回想起来，但其实它们潜移默化地影响着你，在气质里，在谈吐上，在生活中。

留学的时光缓缓向前，因为有了阅读，我在兰卡斯特平凡的日子也变得五彩斑斓。

（作者系兰卡斯特大学媒体与文化研究专业中国学生）

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