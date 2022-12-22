原标题：胸怀“国之大者” 积极服务高质量发展

高校是教育的主阵地，是重大科技创新思想的策源地，也是拔尖创新人才的聚集地，肩负着沉甸甸的历史责任和历史使命。党的二十大报告提出的关于教育、科技、人才的一系列战略部署，既是同济师生胸怀“国之大者”、积极服务高质量发展的行动指南，也是同济大学全面落实“十四五”规划、推进新一轮“双一流”建设的目标任务。

感悟思想伟力，凝聚奋进力量

党的二十大报告强调，“推进马克思主义中国化时代化是一个追求真理、揭示真理、笃行真理的过程”，指出“我们要以科学的态度对待科学、以真理的精神追求真理”“以新的理论指导新的实践”。

对于高等教育工作者来说，建设中国特色世界一流大学就是前无古人的伟大实践。世界上不会有第二个哈佛、牛津、斯坦福，我们借鉴但不照抄这些一流大学的建设经验，努力走出一流大学建设的同济之路。党的二十大报告提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，这为中国特色世界一流大学建设提供了重要历史机遇和广阔的发展前景，我们正逢其时、不可辜负。

党的二十大报告强调“全党要把青年工作作为战略性工作来抓”，充分彰显了以习近平同志为核心的党中央对青年工作和青年成长成才的高度重视。作为全国首批党建工作示范高校、全国首批“三全育人”综合改革试点高校，同济大学要持续创新工作机制和办法，把思政工作想在学生前面、走在学生前面、做在学生前面，鼓励青年学子争做新征程上的理论宣讲员、追梦奋斗人、实干担当者，立足所在学科，以储备知识、汲取经验作为创新基础，以发现问题、敢于探索作为创新动力，以勇攀高峰、创造未来作为创新目标，不断塑造自身的创新理念、创新品格、创新精神、创新能力、创新方法，争做高水平科技自立自强的突击队、传播中国声音讲好中国故事的先遣军，把个人追求融入党的第二个百年奋斗目标伟业之中。

胸怀“国之大者”，培养一流人才

同济大学认真贯彻习近平总书记对办好中国特色高等教育的重要指示和战略谋划，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，胸怀“国之大者”，积极主动抓好国家和经济社会发展的重大机遇，与祖国同行、以科教济世。紧紧围绕科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力深化教育综合改革，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，集聚力量，聚天下英才而用之。

学校坚持深化人才培养改革，从新生院改革示范区到设立国豪书院，从“1+2+X”本研贯通到“2+1+X”进阶发展，从提出“大类培养、大类招生、大类管理”理念到打造“招生—培养—深造—就业—校友”的人才培养全过程链条，努力优化人才培养目标、课程体系、学科专业结构，大力促进学科交叉融合，推动学科内涵式高质量发展，以“引高端、汇人才、稳队伍、强学术、重贡献、突特色”为主线，建立人才全方位培养与激励体系，积极投身加快建设世界科技强国、实现高水平科技自立自强的事业，着力提升创新人才供给和创新成果转化对国家战略需求和区域经济社会发展的支撑度，以一流学科体系支撑一流人才培养，以高质量的学科建设推动一流大学建设。

服务国家战略，打造国之重器

党的二十大报告指出“完善科技创新体系”“加快实施创新驱动发展战略”。同济大学坚持科技创新驱动引领，增强自主创新能力，健全“基础研究—前沿交叉研究—服务国家战略”三维互融的科研组织模式，全力推动重大科技基础设施和科研平台建设，进行原创性、引领性科技攻关，在人工智能、深洋探测、深空测绘遥感、智慧交通、生命医学等领域均有新的进展和突破，取得了一批国际领先的原始创新性研究成果。

学校牵头建设的海底科学观测网国家重大科技基础设施，是我国海洋领域第一个国家重大科技基础设施，项目建成后，将成为总体水平国际一流、综合指标国际先进的海底科学观测研究设施，为我国海洋科学研究建立开放共享的重大科学平台。作为唯一拥有两个前沿科学中心的高校，同济大学全力打造细胞干性与命运编辑前沿科学中心和自主智能无人系统前沿科学中心，前者是2018年教育部首批设立的7个前沿科学中心之一，近年来在《科学》《自然·细胞生物学》《细胞研究》等国际权威学术期刊发表多篇高水平论文，受到国内外同行广泛关注；后者聚焦“自主与感知”“智能与涌现”“协同与群智”三大关键科学问题展开科研攻关，成为人工智能上海方案的重要内容，取得一批国际领先的原始创新性研究成果。

同时，学校还聚焦服务上海城市数字化转型，设立中国（上海）数字城市研究院，积极为上海打造自主可控组态式自生长城市数字孪生底座平台；聚焦服务上海五个新城建设，学校成立上海新城建设研究中心，制定《上海市新城数字化转型规划建设导引》，发布《新城可持续发展指数》，为新城绿色发展提供全方位强有力的理论支撑和技术保障；聚焦服务长三角一体化，同济发起成立“长三角可持续发展大学联盟”，牵头建设“长三角可持续发展研究院”，联合长三角示范区执委会编制《示范区碳达峰碳中和工作指导意见》，起草了“双碳行动方案”，坚定支持长三角一体化示范区率先形成绿色低碳发展新范式。

新时代新征程，同济师生将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎根中国、胸怀天下，矢志不渝、笃行不怠，加快推进中国特色世界一流大学建设，为全面推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴书写新的更加辉煌的篇章。

（作者：方守恩，系同济大学党委书记）

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