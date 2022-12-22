原标题：常州工程学院：产教协同育人，服务地方发展

常州工程学院已建立2个全国职教联盟，10个“学校+企业”“学校+政府+企业”等多元模式的产业学院，采取现代学徒制班、订单班等合作人才培养模式。3年来，该校已为地方行业输送紧缺人才6000余名。

今年以来，常州工程职业技术学院（以下简称常州工程学院）主动对接常州国家产教融合试点城市建设、常州“智能制造”名城建设任务，积极聚焦长三角特色产业，整合政府、行业龙头企业等优势资源，充分发挥产教集聚优势，创新校企合作机制，重点搭建校地校企融合集成化平台，使产教融合实现新突破。

目前，常州工程学院已与10多个行业协会建立创新联合基地，与30多个乡镇或园区结成对子，与1000多家企业开展合作。3年来，该校“四技”服务到账1.6亿元，帮助企业提升经济效益3340万元。

完善机制体制，推动产教深度融合

“我们坚持实施创新‘一把手’工程，创新机制体制，健全产教融合制度，推进产教融合工作。”近日，常州工程学院副校长潘玉琴接受科技日报记者采访时表示，近年来，学校制订了《产教融合促进管理办法》《产教融合集成实践平台建设与管理办法》《产业学院建设与管理办法》等一系列产教融合推进和管理制度，创新产教融合体制管理，激发合作主体热情，规范产教融合相关工作。

随着产业转型升级向深度高度发展，以及技术装备的迭代更新，面对新需求，常州工程学院主动求变，破解深度融合难题，紧紧围绕行业需求、地方产业发展需求，进一步梳理学校专业优势资源，进一步提升服务国家、地方和企业的能力。

“5年来，我们坚持突出问题导向、需求导向，着力拓展和整合校内外资源，积极寻找合作项目和合作契机，厘清科研服务工作思路，制定工作推进‘时间表’和‘路线图’，扎实推进每一个项目落细、落实，确保各项任务高标准高质量完成。”常州工程学院产教融合办公室主任李树白说。

常州工程学院依托多样化载体推进产教融合，拓宽合作形式。通过发挥政府和行业协会作用，该校已建立2个全国职教联盟，10个“学校+企业”“学校+政府+企业”等多元模式的产业学院，采取现代学徒制班、订单班等合作人才培养模式。3年来，该校已为地方行业输送紧缺人才6000余名。

创新融合方式，共建技术服务平台

创新产教融合形式，与产业链的上游企业，尤其是全国知名企业深度合作，共建技术服务平台，更好地为区域内的中下游企业提供技术服务。这是常州工程学院在深化产教融合方面探索出的新模式。

“我们发挥学校在科技和人才方面的资源优势，为地方企业转型升级提供科技支撑，构建特色服务平台，其中，通过共建协同创新中心，帮助企业破解技术难题。如学校联合科研院所和企业，共建绿色节能与新能源材料协同创新中心和特色原料药及制剂质量提升协同创新中心。”潘玉琴说。

李树白介绍，常州工程学院实施“一专业对接一行业、一团队对接一企业”机制，在深入企业调研，组织产学研对接活动，科技成果推介转化，拓展合作渠道等四个方面，拓宽了校企合作的深度和广度，打通了成果转化的通道，为促进地方经济转型升级、企业创新发展提供了新动能。

“学校技术转移中心是深化产学研合作的重要平台。今年以来，我们依托国家‘双高’计划专业集群，以产学研活动为载体，通过与地方共建联合技术转移中心，进一步促进技术成果与区域产业融合对接，精准开展特色服务。”李树白表示，近三年，学校技术转移中心走访服务企业500余家，直接或间接为企业创造经济效益上亿元。

近年来，常州工程学院进一步调整思路，坚持“立足常州，面向长三角”，完善创新合作机制，有针对性地组织产学研合作交流活动，服务“汽摩配特色小镇”孟河镇、“地板特色小镇”横林镇、“化工新材料特色小镇”横山桥镇。目前，常州工程学院泗阳分中心以技术助力区域企业“智改数转”，全面提升制造型企业的设计、生产、管理和服务智能化水平。

值得一提的是，常州工程学院坚持“协同创新、开放共享”的建设理念，不仅提升了科技服务能力，也推动了重点学科发展。其中，该校应用化工技术专业“135”高水平创新教学团队建设模式，入选2021年省高职质量年报优秀案例，并打造出集“设备生产化、过程虚拟化、管控智能化、教学项目化”为一体的化工生产半实物仿真教学工厂。

如今，常州工程学院与全球500强企业SGS通标标准技术服务有限公司共建教育部化学检验与环境检测协同实训平台，与常州市应急管理局共建江苏省绿色化工中小学职业体验基地，以及产学研培创“五位一体”技术技能平台，建成国家协同创新中心1个、常州市重点实验室1个。3年来，该校获发明专利授权45项，科技成果转化率超过90％。

（记者 过国忠 通 讯 员 张雪华 张 理）

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