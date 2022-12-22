原标题：青岛大学 打造现代纺织人才培养新模式

“青岛大学房宽峻教授是我们的首席科学家，在房教授团队的帮助下，我们在技术改造、创新工艺等方面都有了新突破。前段时间，公司的‘棉织物印染废水深度处理与强碱和水的再生利用技术’还荣获2022年度中国纺织工业联合会科技进步一等奖。”近日，愉悦家纺有限公司（以下简称愉悦家纺）董事长刘曰兴告诉科技日报记者，他们公司与青岛大学房宽峻教授团队续签了进一步合作的协议，在医疗健康纺织材料的开发方面加强技术合作和科技成果转化。

“青岛大学纺织学科底蕴深厚、门类齐全。近年来，我校坚持工程教育与纺织学科教育相结合，做强育人链、深耕创新链、对接产业链，培养纺织专门人才。千余名优秀校友从青岛大学走出，成长为纺织领域的领军人物、专家学者，不断推动纺织行业科学技术进步、纺织产业创新发展。”青岛大学校长夏东伟告诉科技日报记者。

建立校企融合人才培养模式

“在青岛大学四年的学习，让我完成了对纺织由‘知之’到‘好之’再到‘乐之’的转变。”“蛟龙”号脐带缆主要设计者、首批“中国纺织大工匠”、青岛大学纺织服装学院2008届毕业生徐连龙说。

数据显示，在山东省纺织企业所获国家科技进步奖中，青岛大学纺织服装学院校友的参与度达60%；在山东省纺织知名企业高级技术管理人员中，青岛大学纺织服装学院校友占70％以上。

缘何众多青岛大学毕业生成长为纺织行业的中坚骨干力量？“学院着眼现代纺织行业发展需求，突出新工科特点，打造现代纺织人才培养新模式。”青岛大学纺织服装学院院长许长海道出了原因。

青岛大学纺织服装学院从1950年起培养纺织专门人才，专业涉及纺织产业全产业链，现已建立了“本—硕—博—博后”完整人才培养体系。“我们实施本科生导师制度，给本科生上课的正教授比例达到100%。学院还与鲁泰纺织股份有限公司探索建立了校企融合高端人才订制培养新模式，设立‘鲁泰国际化人才储备班’，培养具有国际视野、创新意识，掌握扎实基础理论和系统专业知识的纺织人才。”许长海告诉记者，今年，青岛大学牵头与愉悦家纺等共建的现代纺织产业学院获山东省教育厅立项，为进一步探索纺织人才培养新模式提供了平台。

坚持立德树人、按需育人，青岛大学结出“累累硕果”。近年来，该校纺织服装学院学生参加竞赛获国家级奖励50余项；考研率达50%以上，位居全国纺织高校第一；就业率保持在96%以上，70%以上的毕业生深耕纺织行业，进入大型纺织企业的毕业生约占27%，毕业生社会满意度达98%。

助推技术创新和产业发展

在青岛大学颜色科学与纺织化学研究中心，许长海和青岛大学特聘教授苗大刚正带领团队如火如荼地开展研发工作。

“颜色科学及纺织化学品的创新研究及其关键技术开发和产业化应用，将有力助推纺织产业绿色环保可持续发展。”苗大刚说。

近年来，青岛大学纺织学科百余名教学科研人员组成20余个科研团队，积极探索创新，成为推动纺织行业科技进步与纺织产业发展的源头活水。该校“高精度圆网印花及清洁生产关键技术研发与产业化”“聚合物型阻燃剂及其共混阻燃涤纶”等多个项目获国家科技进步奖、山东省科技进步奖等，该校“功能性石墨烯、再生纤维素改性纤维的试制开发”等技术在多家企业推广应用。依托生物多糖纤维成形与生态纺织国家重点实验室，青岛大学推动海藻纤维凝胶纺丝制备工艺等10项发明专利成果成功转化，加速创新链与产业链的有效对接。

青岛大学依托纺织学科平台优势和学科特色，积极与泰安市、青岛市、威海市等地方政府进行合作，建立了技术研究院、时尚学院、创新研究院等平台。该校与山东省15家知名纺织企业建立战略合作，搭建科研联合研究平台20个、产学研合作基地50余家。该校围绕纺织服装产业相关需求，与企业共同开展纺织服装产业技术的研究与探索，为纺织企业的转型升级和技术改造提供技术支持。

“借助学科和研发优势，我校已与山东省90%规模以上的纺织企业建立科技合作，近年来转化研究成果60余项，帮助企业解决了近千个科技难题，极大地促进了山东省纺织产业转型升级。”夏东伟说。(记者 王健高 实习记者 宋迎迎 通 讯 员 魏喆吉 戴雪峰)

(责编：郝孟佳、李依环)