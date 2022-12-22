原标题：“总师摇篮”培养更多国防精英

张 炜 西北工业大学党委书记

汪劲松 西北工业大学校长

党的二十大报告为教育事业的发展提供了根本遵循。西北工业大学（以下简称西工大）始终坚持为国铸剑、锻造栋梁，聚焦国防科技人才自主培养，以培养“具有家国情怀，追求卓越、引领未来的领军人才”为目标，构建了“价值塑造铸魂、五个一流筑基、机制创新引领”的国防科技拔尖创新人才培养体系，自主培养了大批国防科技人才，素有“总师摇篮”之美誉，形成了人才培养的“西工大现象”。

全过程融入、全周期浸润塑造主流价值观。一是构建贯通型价值塑造链路。学校全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开设《蓝天翱翔》等400余门国防特色课程，组织学生深入部队基地学习实践，深入开展国防军工教育，构建入学至毕业全覆盖的价值塑造育人链路。二是培育特色化思政教育品牌。打造“百名总师讲思政课”“翱翔名家讲堂”等思政教育品牌，首创“大国三航”课程思政校企联盟，用西工大特有的“总师文化”和“西工大现象”中所蕴含的报国精神激励学生奋斗拼搏、精益求精，有韧劲、不畏难，锻造为国铸剑的高强本领。三是实现浸润式国防军工文化熏陶。创作《寻找师昌绪》《华航西迁》等师生共同编演作品，发挥“隐姓埋名，为国铸剑”雕塑、火箭发射塔等校园军工文化标识作用，构建了场景浸润式国防军工育人模式。

全要素协同、全链条培养促进人才成长。一是坚持培养方案改革。优化国防特色及相关专业布局，推进大类招生大类培养改革，邀请军工专家全程参与培养方案制定；构建“分阶段、有统筹”的“本—硕—博”衔接培养体系，本科生培养强调基础厚、专业精、人文通，研究生培养强调思维新、研究深、创新强。二是坚持师资队伍提质。遵循“调结构、提质量、优岗位”师资队伍建设原则，打造具有国防特色的一流师资队伍，制定灵活机制，聘请500余位型号总师、副总师担任班主任与授课教师，遴选优秀青年教师赴国防军工院所挂职交流。三是坚持科研反哺增慧。构建科研反哺育人机制，促进科研优势转化为育人优势，推动国防科研项目成果进课堂，鼓励学生参与科研项目，实现80%的本科生毕业设计依托国防科研项目；依托50多个国家级、省部级重点实验室，开设新生研讨课和探究式课程，培养学生科研思维。四是坚持教学方法启智。引进国防退役装备作为教具，实现沉浸式教学；结合国防科研项目，开展项目式、研讨式教学；实施过程性考核评价，激发学生自主学习动力；增加信息化应用的深度和广度，利用智慧教室、虚拟仿真等为教育赋能增智。五是坚持实践平台增效。完善研究型实践教学体系，发挥学校与100余家国防军工院所共建人才培养基地的育人功能，建立多层次、多类型、全覆盖的学生实践训练体系；组织学生参与重大科研项目，提升学生的创新思维、创新设计能力、动手操作能力等。

全方位保障、全载体发力推进人才工作高质量发展。一是以理论研究为先导。聚焦价值塑造、“五个一流”人才培养深刻内涵和关键要素，开展高水平理论研究，在国防科技拔尖创新人才培养方面形成系列理论研究成果。二是以机制创新为保障。构建人才培养大讨论常态化机制，制定了本科人才培养、研究生人才培养、科技工作高质量发展以及人才工作高质量发展等四个行动计划；改革教师教育教学评价机制，职称评审设“教学为主系列”“教学科研系列”；构建人才培养荣誉体系，推出“国家—省部—学校”三级教育教学卓越奖励计划。三是以资源融通为支撑。依托“大国三航”课程思政校企联盟汇聚国防军工资源，通过“一带一路”航天创新联盟等拓展国际资源，全面统筹“双一流”经费等四项专项和校内资金，推动学院与学院融通、学校与企业融通、科研与教学融通、国内向国际拓展，构建完善有效的人才培养资源供给体系。

(责编：郝孟佳、李依环)