原标题：让科技成果不断从实验室走向市场

徐华蕊 桂林电子科技大学校长

党的二十大报告指出，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。报告还强调，加强企业主导的产学研深度融合，强化目标导向，提高科技成果转化和产业化水平。桂林电子科技大学将立足产业、贴近行业，强化政产学研协同创新，大力推进产教、科教深度融合，不断推动科技成果的转化和产业化，让科技成果走出“实验室”、走向“应用场”、转出“新动能”，让更多的科技成果服务国计民生。

一是找准机制创新切入点，高质量构建科技成果转化体系。加快建设和完善科技成果转化体系，是提升科技成果转化和产业化水平的前提和基础。桂林电子科技大学将聚焦国家重大战略、面向产业转型升级和区域高质量发展需求，加强科技成果转化统筹规划和顶层设计。要深入推进“四个转变”，即科研从自由兴趣探索向面向重大战略需求转变、从科研人员个体行动向创新团队组织化模式转变、从松散型小团队合作向协同科研组织体系转变、从以量的扩张为主向规模质量联动提升转变。要完善科技成果转化奖励激励机制，从成果转化合同审批、价值评估、现金奖励、成果转化专员聘任、职务科技成果权属改革、职称评聘等方面，成体系、全链条健全制度流程，充分调动科研人员和科研管理人员对成果转移转化的积极性。要加强科技成果转移转化新模式探索，根据科研成果的类型、技术成熟度和应用广泛度辅以相应转化模式，推动科技成果更好更快地实现产业化。

二是聚焦科技创新关键点，有组织增强科技成果转化实力。要注重抓好高水平科技成果的产出，为实现成果转移转化提供“硬通货”。在学科建设方面，桂林电子科技大学将充分结合自身优势，围绕“电子信息材料—设计与制造—器件—仪器与系统—信息传输及安全”等电子信息学科链开展学科布局，为高水平科技成果孕育提供学科支撑；聚焦新一代信息技术、新材料、智能制造等技术前沿领域，充分发挥学校学科交叉潜力，积极培育人工智能、数字经济等新兴交叉学科，促进学科间合作交流，联合承担重大重点科研项目。在科研攻关方面，将实施“构筑大平台、凝聚大团队、承担大项目、培育大成果、实现大转化”战略规划，全力解决电子信息技术关键问题、攻克技术难关，努力掌握核心技术并取得自主创新；引导科研团队加强资源整合与支持，打造高层次科技创新团队集群及梯队。此外，学校还将深入挖掘各学科科技成果转化潜力，根据技术成熟度和市场价值分层次、分类别创建基础成果库、重点成果库、产业化培育成果库，建好科技成果转化“蓄水池”。

三是锚定实践创新突破点，全方位拓展科技成果转化路径。要着眼实践应用创新，在科研成果转化平台搭建中强化效果、拓展路径。桂林电子科技大学将深入推进产学研深度融合，实施“一学科聚焦一个行业产业、一学院服务一个县市、一平台对接一个龙头企业”行动计划，拓宽政府、企业、高校科技成果转化的渠道。要加强与地方政府合作，共建南宁研究院、花江慧谷、深圳产教融合基地等，促进产业资源与教育资源、科研资源融合，推动科技成果更好、更快地实现转化。要依托大学科技园、众创空间、技术转移转化中心等，构建管理、服务、运营“三位一体”的科技创新服务模式。要建设卓越工程师学院、现代产业学院、广西实验室、中外合作办学非独立法人机构等，吸引优质企业加入，打造产学研用融合发展标杆。

新时代新征程，桂林电子科技大学将以党的二十大精神为指引，持续加强科教融合、产教融合与产学研合作，切实提升科技成果转化与产业化水平，为区域和国家经济社会发展提供更有力的科技支撑，在科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略实施中展现担当、勇于作为。

(责编：郝孟佳、李依环)