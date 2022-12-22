原标题：培育知农爱农、强农兴农专业人才

陈 弘 湖南农业大学党委书记

党的二十大报告指出，深入实施人才强国战略。湖南农业大学坚持人才引领发展的战略地位，聚焦农业农村现代化和科技自立自强需要，加快建设高水平人才队伍，为建设国内一流农业大学提供强有力支撑。

党管人才是做好人才工作的根本原则和政治保证。学校党委切实担起管宏观、管政策、管协调、管服务的责任，千方百计造就人才、成就人才。一是建强工作机制。构建党委统揽、学院主抓、部门协同、社会参与的人才队伍建设机制。二是做好统筹规划。按照做强农科、做优工科、做精理科、做特文科的思路，对各学科人才规模、人才梯队、人才引育统筹规划。扩大学院人才工作自主权，将人才队伍建设与学科、专业、平台、项目建设一体化推进。三是强化政治引领。注重做好在高层次人才中发展党员的工作，加大高校教师党支部书记“双带头人”培育力度，加强人才队伍思想政治教育和师德师风建设。

人才队伍建设是高校发展的基础性、战略性工程。面对新形势，学校坚持以建设一流人才队伍支撑一流学科发展，以一流学科发展引领一流大学建设。一是将顶尖人才引育工作作为“一把手工程”，着力构建教学科研并重的人才引培体系。二是持续引进、悉心培养，打造规模宏大的青年人才队伍，不断提升科研创新能力和服务社会的能力。支持优秀青年人才挑大梁、当主角，领衔担纲重大科研任务，形成战略科学家成长梯队。三是大力激发人才创新创造活力。改革人才评价和资源配置制度，坚决破除“四唯”，深化职称评审、岗位聘任与考核、收入分配和奖励制度改革。

引导支持人才勇担时代重任，将论文写在大地上。一是聚焦农业基本盘需求，结合湖南农业发展实际，精准培育知农爱农、强农兴农专业人才。二是聚焦现代种业与农业装备发展需求，抓好关键核心技术攻关。以“院士天团”为引领，抢抓岳麓山实验室建设历史性机遇，围绕水稻、油菜、畜禽等重点领域种源关键技术问题开展“揭榜挂帅”攻关，实现生物育种的重大创新突破。大力推动高端智能、丘陵山区农机装备研发制造，开发应用一批适合湖南农业生产的先进农机装备。三是聚焦现代农业产业发展需求，加快科技成果转化应用和产业化进程。瞄准湖南省农业千亿产业、乡村振兴创建示范县和重点帮扶县特色主导产业发展需求，整合各兄弟省市高校、科研院所的产学研优势资源，成立乡村振兴科教联盟，实施一个产业集群、一个责任学科、一位首席专家、一支稳定团队的“四个一”工程，集成全产业链技术成果转化应用，促进科教融合、产教融汇。

营造人才发展良好生态环境。坚持高位统筹，加快打造一批面向湖南、辐射全国的大平台，全力构建吸引凝聚人才、发现培养人才的“强磁场”。坚持感情留人，当好人才发展的“后勤部”。继续完善校领导和中层干部一对一联系服务高层次人才制度，为人才做好服务。坚持环境留人，建设人才安居“幸福港”。全面优化环境，构建拴心留人的良好生态。坚持待遇留人，体现人才价值。深化收入分配制度改革，在保证收入增长的前提下，更好发挥薪酬的杠杆作用。

(责编：郝孟佳、李依环)