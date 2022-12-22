原标题：做好新时代教育戍边的答卷人

赵光辉 塔里木大学党委书记

党的二十大报告提出，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。这为我们落实立德树人根本任务、坚持扎根新疆生产建设兵团和南疆沃土办好人民满意的教育，提供了根本遵循和行动指南。

作为地处南疆的兵团高校，我们要深入学习贯彻党的二十大精神，以“四个服务”为指向，以立德树人为根本，坚持为党育人、为国育才，坚持用胡杨精神育人、为兴疆固边服务。我们要自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，撸起袖子加油干，加快建设具有南疆特色的高水平大学，接好新时代教育戍边的接力棒，做好新时代教育戍边的答卷人。

新时代新征程，我们必须要找准新的历史坐标，树立新的价值坐标，展现新的担当作为，坚持以树人为核心，以立德为根本，牢牢抓住全面提高人才培养能力这个核心点，把全面提高人才自主培养质量作为学校发展的生命线。

我们要积极落实深化新时代教育评价改革行动计划、特色人才培养筑基行动计划，深化新时代教育评价改革，健全立德树人落实机制，加快建设“用胡杨精神培养新时代戍边人”的特色高质量人才培养体系。

我们要着力建设好教师队伍，大力培养留得住、用得上、干得好的学生群体，实现人才培养与时代变化相适应，与经济社会发展相融合。要坚持把兵团和南疆产业转型升级、提质增效作为学科专业设置调整的重要依据，要深入实施学科建设创优行动计划、特色专业扩面提质行动计划等，加快一流学科专业课程建设，着力打造精准对接和强力支撑南疆发展的特色学科专业集群，为推动区域经济社会发展培养高质量人才，提供高质量科技支撑。

我们要聚力主战场，勇当排头兵，不断塑造推进乡村振兴全面发展的新动能新优势。要依托科技特派员团队、科技特派员示范基地，开展精准化科技成果转化和常态化科技服务，努力转化接地气、有灵气的农业科技好成果，为南疆农牧民提供听得懂、学得会、用得上的农业种植好技术，为南疆农村更富裕、人民生活更幸福、乡村更美丽，发挥更大的作用。

(责编：郝孟佳、李依环)