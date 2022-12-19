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2022年北京铸牢中华民族共同体意识研讨会召开

2022年12月19日18:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京12月19日电 2022年北京铸牢中华民族共同体意识研讨会16日在线上召开。北京市委统战部副部长、北京市民族宗教委主任钟百利强调，要充分认识开展铸牢理论研究和实践探索的重要意义，要把研讨会办成集中展示北京铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践成果的重要平台，有形有感有效深化民族团结进步，推进铸牢中华民族共同体意识在京华大地落地生根。

钟百利表示，要引导全市各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，强化“五个认同”，坚定不移地走中国特色解决民族问题的道路，共同建设美丽首都，共同建设伟大祖国。

中国社会科学院民族学与人类学研究所所长王延中认为，本次研讨会主题明确，为推动北京铸牢理论研究和实践探索指明了方向。研讨会内容丰富、内涵深邃，全面展示了北京铸牢中华民族共同体意识理论研究和实践成果，将北京铸牢理论研究和实践创新不断地推向深入。

中央民族大学副校长麻国庆表示，不平衡、不充分的发展问题是中华民族伟大复兴必须要解决的矛盾，应该借助独特的中华文化来进行现代化建设。在现代化发展过程中，也更应重视民族乡村在振兴的同时如何做好发展保护的问题。

研讨会上，以视频短片形式发布了北京市铸牢中华民族共同体意识研究中心首批百名专家智库名单，涵盖民族学、社会学、哲学、教育学、艺术学、法学等专业领域的102位专家学者和铸牢实践工作领域带头人。

据悉，本次研讨会由北京市民族宗教委、中央民族大学指导，北京市铸牢中华民族共同体意识研究中心联合中国社会科学院铸牢中华民族共同体意识研究基地、中央民族大学铸牢中华民族共同体意识研究基地共同主办。会议以“学习贯彻党的二十大精神，深化首都铸牢中华民族共同体意识的理论研究与实践路径”为主题，部分中央、市属科研院校专家学者、各区民宗干部、各相关领域代表等400余人参加了线上会议。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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