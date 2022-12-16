人民网北京12月16日电 日前，以“辞书百科条目与术语规范”为主题的第十三届全国语文辞书学术研讨会暨第七届工具书和百科全书学术研讨会以线上方式召开，多位专家学者齐聚云端进行深入分享交流。

研讨会上，与会专家围绕“辞书百科条目与术语规范”这一主题分别作了16份学术报告。中国编辑学会副会长孙文科在报告中强调要加强体例意识，保证出版物的标准性和一致性；要提升查证意识，养成积极查证的编辑习惯；要学习辞书的凝炼精准，精雕细琢打造精品图书；要强化管理与培训，培养高素质的编辑队伍。全国科学技术名词审定委员会事务中心副主任张晖与北京师范大学人文和社会科学高等研究院、南开大学文学院教授周荐在报告中从应用维度、内容维度、技术维度、数字维度深度阐述了辞书编纂与术语规范的联系。

与会专家还通过“多人谈”的形式探讨百科条目与辞书编写、术语规范与辞书编写两个话题。中国大百科全书出版社的刘祚臣社长、气象出版社的王存忠社长、化工出版社的潘正安总编辑等专家分享了《中国大百科全书》《辞海》《汉语大字典》等品牌辞书编修，科技词条编修及其语词化、术语规范、人名地名规范、中华思想文化术语整理和翻译经验，对术语规范的研制与服务、术语在辞书和一般图书中的落实与使用等方面提出了更好建议。

据悉，此次会议由中国辞书学会语文辞书专业委员会、中国编辑学会工具书和百科全书编辑专业委员会、全国语言与术语标准化技术委员会辞书编纂分技术委员会联合举办，人民教育出版社承办。（孙竞、实习生杨炳欣）

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