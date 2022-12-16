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第二届马中大学生汉语辩论赛开幕

2022年12月16日21:42 | 来源：中国新闻网
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第二届马中大学生汉语辩论赛12月15日在线开幕。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖在开幕式上致辞指出，中国政府高度重视教育发展，将持续推动更高水平教育对外开放，发展更全方位、更多层次、更宽领域、更加主动的教育国际交流合作格局。

欧阳大使表示，随着中马关系的不断发展、务实合作的持续深化和友好事业的世代相传，未来将需要更多了解中国的马来西亚专家，也需要更多了解马来西亚国情和民情的中国专家，两国青年学生将迎来更加广阔的人生舞台。希望同学们把实现个人梦想与加强国家间合作紧密结合起来，为中马互利合作和两国友好世代相传贡献力量。

世纪大学校长阿兹凌表示，马中两国有着悠久的友谊和合作基础。马来西亚是除中国之外唯一一个拥有从小学到高等教育完整中文教育体系的国家。马来西亚人民对中华文化有着深厚理解与欣赏。两国青年在首届中马大学生汉语辩论赛上展现了精彩的辩论技巧，碰撞出激烈的思想火花，极大地加强了马中青年间的互学互鉴、互融互通。

海南师范大学校长过建春表示，相较于首届中马大学生汉语辩论赛，本届活动参赛阵容更为强大，期待各校参赛队伍的精彩表现。

来自马来亚大学辩论队的代表庄静涵同学，与来自河北大学辩论队的代表陈雅婷同学作为辩手代表发表了演讲。

据介绍，马中大学生汉语辩论赛系由中国驻马来西亚大使馆支持举办的跨国中文辩论赛事，自2021年成功举办首届活动以来，受到中马各高校的热烈欢迎与支持。由马来西亚世纪大学、世纪大学孔子学院、海南师范大学联合主办的本年度赛事共有26所高校参赛，中马方院校各13所，其中包括北京大学、人民大学、马来亚大学、世纪大学等两国著名高等院校，较首届活动共新增参赛高校16所。辩论赛以加强马中两国青年文化交流为核心，通过汉语辩论赛的形式，推动两国文化在互动中的交流互通，进一步弘扬中华民族传统文化，加强汉语在马来西亚的推广与影响。(陈悦 杜玲珑)

(责编：李依环、孙竞)

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