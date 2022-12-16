“这是‘圆仔’的房间，玻璃是隔音的，隔绝声音干扰。房间里有吊床、轮胎圈、吊索，‘圆仔’会跳起来‘杀球’，是独一无二的！”

视频画面里，台北市立动物园的大熊猫饲养员阿彪正在大熊猫馆内探访“圆仔”“圆宝”。画面外，福州乌山小学、福州教育学院附属第二小学的同学们通过大屏幕看得聚精会神。

“圆仔”“圆宝”是赴台大熊猫“团团”和“圆圆”的女儿。“圆圆”的妈妈“雷雷”曾长住位于福州大梦山的海峡(福州)大熊猫研究交流中心，因而福州人对“圆圆”一家有着特殊的感情。

一直以来，福州与台湾在大熊猫方面交流合作密切。16日，海峡(福州)大熊猫研究交流中心、福州乌山小学、福州教育学院附属第二小学现场同步连线台北市立动物园，开展“两岸一家亲——福州熊猫世界带您云游台北市立动物园”科普活动。

云游活动通过海峡(福州)大熊猫研究交流中心科普教员讲述“圆圆”一家、赠台小熊猫与福州的亲情故事，并由台北市立动物园饲养员带领学生云游大、小熊猫馆，进行在线互动，引导海峡两岸青少年共同关爱野生动物。

阿彪说，大陆赠台大熊猫“团团”和“圆圆”于2008年赴台，使台北市立动物园得以加强对大熊猫的保育、教育和研究。大熊猫馆的步道内设有很多解说牌，对前来参观的游客进行科普教育。“‘团团’‘圆圆’是很好的保育大使，受到台湾民众的喜爱。”

台北市立动物园小熊猫馆饲养员雅婷向学生们视频介绍了来自福州的小熊猫。“我们这里有3个场所，依据小熊猫的生活习性设置了户外空间，让它们可以在树上休息睡觉。如果你们有机会来到台北市立动物园，可以来看看它们。”雅婷说。

“大熊猫的寿命是多少年？”“动物园如果停电怎么办？”“大熊猫和小熊猫适应的气温相同吗？”“为什么大熊猫出生时那么小？”视频连线中，学生们不时提出问题，台北市立动物园的饲养员耐心地为他们一一解答。

海峡(福州)大熊猫研究交流中心主任修云芳表示，福州饲养大熊猫已经45年，台湾和福州地理环境相似，在大熊猫的饲养、疾病防治、科普教育等方面经常交流。此次能够在线上给福州小学生提供一个探访大熊猫、小熊猫的机会，让他们直观地了解台湾如何创造好的环境给大、小熊猫生存，有助于在未来进行更深一步的交流。(记者 闫旭)

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