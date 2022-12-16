“党的二十大报告指出，要坚持多劳多得，鼓励勤劳致富。要加强灵活就业和新就业形态劳动者的权益保障。大家对未来有啥期待，都可以来说说……”近日，一场面向外卖小哥的宣讲会在山西省运城市新绛县图书馆举行。

“听了今天的宣讲，我感受到了党和国家对我们新就业形态劳动者的真切关心。我们这个行业越来越受到尊重了。”宣讲会讨论环节，外卖小哥王旭感慨地说。

连日来，山西各地在党的二十大精神宣讲过程中，格外重视青年群体，充分发挥新时代新人宣讲团的作用，通过线上直播、宣讲微视频、“宣讲+文艺演出”等青年喜闻乐见的形式开展互动化、分众化、对象化场景宣讲，让更多青年人成为“讲”的主角。

为把党的二十大精神说清楚、讲明白，保证宣讲的“鲜味”浓、“土味”厚，山西省朔州市右玉县牛心堡乡的青年宣讲团成员将学习成果编写成一本《牛心堡乡党的二十大精神应知应会手册》，聚焦产业发展、乡村振兴等村民关心的问题。晋中市昔阳县界都乡组织起由乡镇公务员、大学生村官等组成的“红马甲”宣讲小分队，到村开展助农活动，用“小故事”串起“大政策”，把党的二十大精神播撒进群众心田。

点点“青春宣讲红”，在三晋大地上掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的一波波热潮，把党的二十大精神送到田间地头、百姓心头。

（记者 杨珏 见习记者 陈奕彤）

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