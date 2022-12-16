杨 宁 李汶洁

温哥华汉服学社在温哥华中山公园举办“桃夭”明代婚礼场景展示活动。

威廉姆·卢克摄

“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”数千年来，中华民族传承华夏礼仪文化，推崇周礼、象天法地，形成了独具民族特色的礼仪衣冠体系。

如今，汉服以其博大精深的文化魅力，让海内外越来越多的人感受到中华传统文化之美。

汉服承载思乡情

“汉服作为中华传统服饰，承载了海外游子的思乡情，成为我们融入温哥华社会的敲门砖，在各族裔中展现出独特的中华文化魅力。”温哥华汉服学社社长刘柯妤介绍。

加拿大温哥华汉服学社成立于2010年，是不列颠哥伦比亚省政府认证的非营利公益组织，在不列颠哥伦比亚大学和西蒙菲莎大学设有分社。如今，学社社群成员近千人，以华侨华人和留学生为主。

2019年中秋节，温哥华汉服学社与温哥华公共图书馆联合举办游园会活动，200余名汉文化爱好者共度佳节。在甲骨文猜字活动桌前，外国朋友们驻足尝试，兴趣十足。

刘柯妤说：“外国人普遍认为中文学习难度大。我们希望，甲骨文的象形特征能帮助大家建立起与汉字的联系。活动中，一名外国高中生猜对了所有甲骨文的意义，激起了他日后学习中文的兴趣。还有一对外国父子先后体验了试穿汉服、叠纸玉兔、写书法、绘团扇、制作灯笼等活动，全程兴致很高。看见大家脸上洋溢着幸福的笑容，我们也很有成就感。”

当汉服遇上民乐，视觉和听觉便收获了双重享受。2021年2月，温哥华汉服学社举办“上新了民乐”线上音乐会活动，中国民族乐器演绎新潮音乐。

刘柯妤表示：“学社里时常有成员寻找在温哥华的中国民乐老师，我便萌生了办一场音乐会的想法，向大家介绍一群技艺精湛的中国民乐人。我们给所有认识的中国民乐机构、社团和个人都发出了邀请，还联系了很多国内的民乐老师，第一任社长李美淇也介绍了很多学习音乐的师兄师姐来帮忙。他们不求报酬，呈现了一场视听盛宴。”

守护推广汉服文化

在温哥华唐人街的入口处，坐落着一座明朝样式的中国传统庭园——温哥华中山公园。亭台楼阁、岁寒三友、水池小溪，无不体现出中式古典园林的韵味。

“身处异乡还能观赏到如此美景，这是种奇妙的体验。每次参观温哥华中山公园，我都会想，如果有一天，温哥华中山公园能够邀请我们在园林里开展汉服活动，一定别有一番风味。”刘柯妤感叹。

念念不忘，必有回响。今年8月，温哥华汉服学社在中山公园举办了“长物与闲情：明代园林中的日常”汉服游园会，500余名游客穿越时空，共享中华文化的闲情雅致。

“我们希望大家通过此次汉服活动，了解苏州园林的故事，体验中国古代文人在园林中的日常生活，感受古人寄情山水的典雅情怀。”刘柯妤介绍，“学社成员穿明制汉服在特定区域扮演少爷、小姐、丫鬟等角色，一旁的志愿者介绍他们所着服装的特点及日常活动内容。书法、熏香、古琴、投壶则让游客们进一步了解中国传统文化。”

在加拿大多伦多，中国留学生刘璟慧参与了当地汉服爱好者组织的活动。她说：“活动当天体感温度高达40摄氏度，但大家都身穿明制马面裙，向路人展示马面裙实物。汉服是我们向世界展示自己身份的象征，很多华侨华人和留学生都自发参与到此次活动中来，守护中国传统文化。”

汉服融入现代生活

今年10月，温哥华汉服学社将明代婚礼场景复现于温哥华中山公园，三书六礼，跨越时空，营造出鸾凤和鸣的喜庆氛围。刘柯妤说：“中式婚礼凝结了中国人对自然的尊重、对礼仪的严谨以及对美好生活的热爱。通过复原明代婚礼场景，我们向游客介绍了明代汉族传统婚礼服饰、妆容造型以及婚礼程序文书的基本式样。”

有一位华裔奶奶只赶上了半场婚礼展示，在结束时向工作人员询问下一场演出的时间。她说：“来这之前，我看了一篇关于‘全世界100个一定要去的地方’的文章，温哥华中山公园就是温哥华的代表。观看了这场活动之后，我明白了。”

活动过程中，几位华裔奶奶踮着脚看主殿里拜堂的新人，脸上洋溢着欣喜的笑容。她们说：“在海外能看到这样传播中华传统文化的活动，我们感到十分温暖。”

加拿大华人王忆琪从事服装设计行业6年时间，立志将中国传统服饰文化融入当代时尚潮流，开创一条永不过时的传统文化发展之路。2020年，她将自己的第二个高级定制系列带到纽约时装周，以中国传统民俗文化为背景，用亲子装的形式表现中国民俗文化。

王忆琪说：“我的每一件服装作品都融入了中国文化。节日庆典上的舞狮被缝制在大衣背后，孩子的帽子上绣着象征吉祥的布老虎，锦鲤、燕子、鸳鸯等中国民俗文化中出现的动物图案被绣在衣领。作为一名在海外生活的华人，家人给予了我最大的支持。姥姥看见我的作品出现在国外知名秀场，备感骄傲和幸福。如今，女儿穿上我亲自设计的亲子装，象征着汉服文化在我们家得到传承。”

近两年，越来越多的华侨华人身穿汉服参加毕业典礼、生日聚会。对于刘璟慧而言，汉服已经成为她日常穿搭的一部分。

“今年，我穿汉服参加毕业典礼。工作人员表示，真可惜，要用学士服罩住如此精美的汉服。日常生活中，当我穿汉服出行时，来往的路人也不时投来羡艳的目光。我很高兴也很骄傲。如今，越来越多的华人，无论男女老少，经常穿着汉服走上街头，尽情展示中国传统文化的魅力。”刘璟慧说。

(责编：何淼、郝孟佳)