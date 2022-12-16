王 倩

近几年，中文国际传播事业呈现立体化、宽领域、多元化的发展趋势，既有社会组织和个人的国际文化交往，也有中华传统文化类优质图书的推广，还有多元丰富的数字产品带来的全新文化体验。

中文国际传播创新的脚步从来没有停止过。一是表现在互联网信息技术传播方面。从纸媒到广播，到电视，再到今天互联网的PC端和手机客户端，中文国际传播方式都在不断创新。随着移动互联时代的到来，触屏阅读学习、线上交流互动逐渐成为国际传播的重要方式，这不仅改变了知识传播方式，也革新了我们的日常生活方式。在此背景下，需坚持“内容为王”的原则，兼顾互联网时代的时效性和内容的深度性，用中文让中国故事讲得更精彩。

二是表现在国际中文教育传播方面。以“汉语桥”、中文联盟、汉教英雄会等为代表的系列国际中文教育品牌是中文国际传播多语种、多层次的具体实践。尤其是“汉语桥”作为全球影响力最大、最具权威性的中文赛事，已成为国际人文交流领域的重要品牌。

此外，为了更好地服务海外中文学习者，汉语桥俱乐部应运而生。该俱乐部服务“汉语桥”选手以及海外中文学习者，并积极开展本土化中外人文交流活动，如开设讲座、举办节日庆祝活动等，从而将俱乐部所在地的中文教育事业发展推向更高水平，为中国与世界的未来友好发展作出更大贡献。

值得一提的是，随着中国国际影响力的提升，国际中文教学的实用化趋势日益凸显。海外中文学习者出于未来职业发展的需要，对“中文+商务”“中文+工程”“中文+航空”等特定范围和固定场合使用的职业中文需求不断增大，将学和用结合起来，用中文融通各个学科，进而推动了“中文+职业教育”的快速发展。而这种趋势反过来也更好地服务了当地经济社会发展的需求。

为了持续推动中文国际传播创新，应完善中文国际传播人才培养体系，培养具有全球视野、熟练地运用外语、精通中外交流的国际化人才，以全面提升中文教学、文化传播与跨文化交际能力建设，使中文国际传播人才成为中华优秀传统文化的传播者。在具体操作层面，可拓展海内外联合培养基地，鼓励更多中文国际传播专业人才赴海外实习。

随着中文国际传播事业的持续发展，中文将在世界范围内搭建起一座座文化之桥、友谊之桥、心灵之桥，为推动中国与世界的交流与合作发挥作用，为推进世界和平与发展作出贡献。

（作者系中国传媒大学汉语国际教育中心助理研究员）

(责编：何淼、郝孟佳)