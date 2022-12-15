人民网北京12月15日电 日前，中奥生物能源联合研究中心成立暨北京化工大学“一带一路”全球合作研究院揭牌成立仪式在线上举行。

据介绍，中奥生物能源联合研究中心由北京化工大学、中国农村能源行业协会、中国沼气学会、中国可再生能源学会等中方单位，与奥地利颗粒协会、奥地利生物能源与可持续技术中心、奥地利格拉茨技术大学等单位联合发起共建，旨在积极推进共建“一带一路”教育行动高质量发展，深入实施“一带一路”科技创新行动计划。

“生物能源是可再生能源的重要组成部分，在实现二氧化碳减排与生态环境保护等方面发挥着重要的作用。”北京化工大学党委书记刘贵芹在致辞中指出，希望中奥生物能源联合研究中心可以促进中奥人文交流与合作，推进共建“一带一路”绿色发展，为中奥两国走持续绿色发展之路贡献力量。

奥地利联邦气候保护、环境、能源、交通、创新和技术部部长葛诺蕾在致辞中指出，中心由科学质量高的科研机构与具有深厚行业背景的协会与行业代表联合组成，可以为解决技术难题贡献力量，确保技术成果迅速转化应用，从而加速从使用化石燃料到使用可再生能源的转变。

教育部中外人文交流中心主任杜柯伟指出，中奥生物能源联合研究中心和北京化工大学“一带一路”全球合作研究院的成立，为双方搭建了生物能源领域交流互鉴和产学研合作的重要平台。希望双方加强交流合作，结出务实成果，为推动“一带一路”绿色发展和构建人类环境命运共同体做出贡献。

科技部国际合作司副司长徐捷在致辞中指出，奥地利作为中国的友好战略伙伴、“一带一路”朋友圈的一员，在与中国建交50多年来，不断拓展务实合作。希望“中奥生物能源联合研究中心”能够汇聚两国智力资源，各抒所长，为两国低碳绿色发展与全球生态环境建设贡献力量。

据悉，会议当天组织了专题报告环节，邀请中奥生物能源领域的专家学者，围绕中奥两国沼气与生物质清洁供暖的发展现状及展望等主题作了学术报告。（李依环、实习生刘晗妮）

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