矿大师生在潘安湖现场教学。校方供图

人民网北京12月15日电 日前，中国矿业大学“学习党的二十大精神 践行习近平生态文明思想——行走的大思政课”正式开讲。活动当天，师生代表走进江苏省徐州市贾汪区潘安湖湿地、马庄振兴学堂，实地感受潘安湖的美丽蝶变，共同感悟新时代青年的责任和使命。

据悉，潘安湖曾是江苏徐州最大的采煤塌陷区。经过十年的修复治理与生态转型发展，已蝶变成湖阔景美的国家湿地公园。近年来，中国矿业大学也积极投身潘安湖生态治理，为69个资源枯竭型城市和全国采煤塌陷地的治理提供“潘安湖方案”。

在马庄振兴学堂，中国矿业大学马克思主义学院副教授郑萌萌带领师生共同探寻潘安湖转变背后的理论和实践逻辑。在科技专家课程讲授环节，该校环境与测绘学院教授胡振琪现场讲述了一代代矿大人以科技助力潘安湖采煤塌陷地治理、推动徐州转型发展的奋斗历程。

在思政专家课程讲授环节，该校马克思主义学院教授池忠军聚焦党的二十大报告，围绕人与自然和谐共生的现代化学理问题，从本体论、认识论、实践论三个角度，系统阐释了中国式现代化与生态文明之间内在的逻辑关系，教育引导同学们牢固树立社会主义生态文明观。

在互动交流环节，该校还邀请见证潘安湖华丽转型的老中青三代教师代表张国良、雷少刚、杨永均与师生现场互动交流。张国良分享了自己的成长经历与人生感悟，勉励青年学生要扎实掌握专业知识、把握学科前沿动态、加强团队协作精神，矢志不渝听党话、跟党走，把个人的理想追求融入党和国家事业之中。

“潘安湖的美丽转型，是一代代矿大人扎根祖国大地、矢志科技报国的生动写照。这堂体验式、沉浸式的思政课让我们更加懂得要认真学习专业知识、锻炼专业技能，为今后建设祖国打下坚实思想基础。”对于参加活动的感受，该校环境与测绘学院环境工程专业2020级本科生刘凯说。

“学校把思政课堂搬到了美丽的潘安湖畔，师生共同回顾几代矿大人面向国家需求、服务地方发展，致力于科技创新、人才培养的生动实践，展望未来中国式现代化的美好前景。这堂‘行走的思政大课’意义非凡。”中国矿业大学党委书记刘波在总结讲话中谈到。

刘波表示，面向未来，学校将深入贯彻落实党的二十大精神，牢记党的教育方针，落实立德树人根本任务，传承和弘扬矿大精神，积极构建思政课程、课程思政、日常思政相协同的大思政格局，积极打造有力度、有广度、有深度的大思政课，努力培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，为培养时代新人、强国先锋贡献矿大力量。（李依环、李居铭、实习生刘晗妮）

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