章清

疫情还在胶着。一款由在校生主导研发的学生疫情防控信息自动采集系统，在精准防控要求更高的当下脱颖而出。这款由杭州电子工程大学学生主导设计开发的系统将健康码情况、行程卡数据、学生返校交通方式、系统内的每日健康打卡情况等数据汇集到一起，方便快捷严谨研判学生健康状态、疫情风险。

有了这个系统，杭州电子工程大学两万多名学生的健康状况就可以交给系统评估。学生有出入学校的要求，不用经由老师的人工审批，而可以在线上申请，系统根据情况将批准的命令下发给校门闸机，实现无感出入校园，节约了学校大量人力物力与时间成本。参与研发的自动化专业大二学生杨成锴表示，有机会尝试真正部署一些大型的应用，甚至尝试自主学习一些还没有学过的知识，是最大的收获。

与病毒赛跑，方向正确、跑得越快，就越能掌握战“疫”的主动权。在与疫情对抗的三年中，我们因时因势优化完善防控措施，快速有效处置局部地区聚集性疫情，顶住了一轮又一轮疫情的冲击。实践证明，坚持“动态清零”是坚持人民至上、生命至上的必然要求，是尊重科学、尊重规律的有力体现，是现阶段我国及时有效控制疫情的最佳选择。

在这一共识下，提升疫情防控的科学性与精准性，方能实现防疫工作的有效性。11月10日召开的中共中央政治局常委会会议提出，要坚持科学精准防控，提高防疫工作的有效性，准确分析疫情风险，进一步优化调整防控措施，在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措。科技支撑贯穿于我国疫情防控的始终，基因测序、监测试剂研产、疫苗研发、药物研究、中医药、分子生物学、大数据、超级计算机等技术为攻克统一课题融合交叉，发挥了各自的作用。

掌握了先进科学文化知识的青年更当有大作为。2020年9月11日，习近平总书记在科学家座谈会上特别指出，要高度重视青年科技人才成长，使他们成为科技创新主力军。青年是科技创新与突破发展的希望所在，在校的大学生，也许无法参与一线的科研工作，但可以以所学知识为本校的防疫工作出一份力。这不仅是最好的学以致用，也是最好的用以促学，唯有学用相长，方能知行合一。

新时代的青年，终将挑起大梁。压力面前、困难面前，无惧无畏、有所作为，方是当今优秀青年学子的风范，也是更多青年人努力的方向。正如习近平总书记在给中国航空工业集团沈飞“罗阳青年突击队”队员们的回信中所寄望的，“把党的二十大描绘的宏伟蓝图变成现实，需要各行各业青年勇挑重担、冲锋在前。”在新冠肺炎疫情防控中，我们总能看到年轻的身影在忙碌。或为志愿者保障后勤，或以专业知识发挥所长，青年一代用青春与激情，承担起使命与担当，也得到最好的锻炼。

不仅在抗疫的战场，在面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向国计民生的各个领域，都需要有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献。

（作者：章清）

(责编：李依环、郝孟佳)