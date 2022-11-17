原标题：多国华校积极探索发展新路

随着柬埔寨教育部与中国教育部近日签署关于合作开展柬埔寨中学中文教育项目的谅解备忘录，中文教育正式纳入柬埔寨国民教育体系。近年来，随着中华文化在海外的广泛传播和中国影响力的提高，海外华文教育蓬勃发展，多个国家的华文学校也在实践中不断探索，尝试在后疫情时代走出新的发展之路。

“好的教学理念应该和实际相结合。”西班牙博思语言学校校长潘丽丽说，学校从2018年尝试跨学科教学，取得了不错的效果，更与西班牙最近推行的教育改革不谋而合。“西班牙提倡把能力评估加入成绩评估。”

疫情改变了传统的教学方式，也为华校带来了新的发展机会。“顺着线上授课的思路，我们把招生范围扩大到了意大利之外。”意大利中意学校校长傅文武在接受记者连线采访时表示，如今参加线上课程的学生分布在欧洲多个国家，对一些位置偏僻、本国华校较少的学生而言，学中文也有了更便捷的平台。

近年来，海外华校的学生群体不再局限于华裔，学习目的也越来越多样化。潘丽丽表示，目前西班牙学习中文的群体中，除了孩子还有成人，他们学习语言是为了从事和中国相关的贸易，或者前往中国工作生活。“有一位欧盟知识产权局的法律专家将到北京工作3年，目前就在跟着我学中文。”潘丽丽说。

在德国斯图加特汉语学校校长陈薇看来，有相当一部分人学习中文是出于兴趣。“很多德国人想了解不同的文化，让生活更精彩，就会先学习用中文进行简单的交流，计划去中国旅行，回来后再学一些中文，结合自己的见闻更好地了解中国。”陈薇说。

随着时代的发展，华文教育的理念也在不断发生变化。“以前我们更习惯按照书本讲课，现在也会多做跟中国文化有关的课程。”法国小熊猫学校校长罗坚说，除了既有的语言课，近年来学校还开设了乒乓球、书法、编程等课程，老师用中文讲课，孩子们了解中华文化的同时也潜移默化地提升了中文能力，颇有些“寓教于乐”的意味。

据罗坚介绍，法国是欧洲最早开设中文教育的国家之一，中文在国际学校往往会成为第一外语。“法国流行主题教育，更注重培养孩子自主学习的能力。”罗坚说，“让孩子从兴趣出发，他就会一直喜欢中文，长大后也能坚持下去。”

行走在中华文化和住在国文化之间，海外华文教学需要在两种文化之间找到平衡。陈薇认为，华文教育既要传播中国的文化，也应适当顺应当地的文化理念，为学生营造合适的学习环境。

“意大利有一些非华裔家庭，本身很喜欢中国文化，现在中国发展又走在世界前列，就会主动把孩子送来学中文。”傅文武说，他的学生中有非华裔，学校与意大利的普通学校也有合作。在他看来，中华文化正越来越多地走进意大利普通学校的课堂。

“我们会通过支持‘寻根之旅’这样的活动帮孩子们了解中国，在法国也会做相应的活动。”罗坚说，“孩子们参观里昂的丝绸博物馆，我们会提前做好功课，给孩子们讲丝绸在中国是什么样的；讲法国某个城市历史的同时，也会告诉孩子们，中国有哪些城市是同时期建立的。”

罗坚认为，将文化对比融入日常教学，能让孩子们了解住在国的同时也了解中国。“只有了解才不会偏颇。”她说。(记者 刘立琨)

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