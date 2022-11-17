原标题：广西加强零工市场建设 促进多渠道灵活就业

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅16日介绍，为支持多渠道灵活就业，更好地促进大龄和困难零工人员就业，广西多部门共同发力，进一步加强零工市场建设，完善求职招聘服务。

据介绍，广西将健全完善零工求职招聘信息服务制度，将零工信息纳入公共就业信息服务范围，免费向社会提供零工求职招聘信息登记和发布服务。期间，广西将通过办理招聘登记、上门服务、走访用工主体、对接劳务中介等方式，加强零工岗位信息收集，并充分利用线下场所和线上渠道，拓宽零工信息发布渠道，促进精准对接。

结合零工就业特点，广西将简化零工信息发布流程和求职招聘登记材料，设立零工信息快速发布通道，建立“即时快招”服务模式。同时，拓展零工招聘对接形式，举办各类招聘会中增设零工招聘专区，举办零工专场招聘会，组织流动招工大篷车、定向招聘等活动，促进就业用工供需对接，鼓励零工市场提供24小时互动服务。

在强化困难零工帮扶服务方面，广西将建立零工人员分级服务机制，将待工时间长、低收入等困难人员作为重点服务对象，采取订单形式开展就业推荐服务，引导用工主体优先招用困难人员，并跟踪解决困难人员就业过程中遇到的问题。

据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅介绍，广西还将完善服务场地设施支撑，加强零工市场政策支撑，完善信息化应用支撑，创新零工服务供给渠道。广西鼓励各地建设一批公益性质零工市场，支持规范化建设发展。其中，对提供公益性服务的零工市场，符合条件的可按规定给予就业创业服务补助；鼓励各地依托零工市场培育特色劳务品牌，创建成功的可按规定享受相关扶持政策。

广西将充分发挥公共就业服务机构公益属性，完善覆盖城乡的服务网络，因地制宜强化零工求职招聘服务。广西鼓励人力资源服务机构、社会资本和优质服务资源参与零工市场建设和运营管理，依法依规提供求职招聘、技能培训服务，拓展职业规划、企业管理、法律援助等专业化服务。

截至目前，广西共建成零工市场121家，带动就业4.6万人。(陈沿佑 张帅)

(责编：郝孟佳、李依环)