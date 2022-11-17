原标题：河南“00后”大学生捐造血干细胞救陌生患儿

河南“00后”大学生林鑫基完成造血干细胞捐献。 曹天生 摄

“感谢你给了我们这个普通的家庭一个全新的希望，也感谢你给了我们一个光明的未来……”11月16日，顺利完成造血干细胞捐献后，“00后”大学生林鑫基收到了受捐者家属的感谢信，“心疼小患者，希望能帮助她早日康复。”

今年21岁的林鑫基，是河南理工大学鹤壁工程技术学院在校大学生。16日，在平顶山市红十字会工作人员的陪伴下，他在洛阳市中心医院完成了造血干细胞捐献。他此次捐献的这份“生命种子”将挽救一位2岁患者的生命。自此，林鑫基也成为河南省第1177例非血缘关系造血干细胞捐献者。

“我加入中华骨髓库1年多就与患者配型成功了。”谈及此次特殊捐献经历，林鑫基回忆说，2021年5月，他在学校看到一辆献血车，于是便踏上车参加无偿献血。在献血车上，林鑫基第一次了解到了捐献造血干细胞的信息，于是就申请加入中华骨髓库。

今年6月底的暑假，林鑫基突然接到鹤壁市红十字会打来的电话，得知自己与一位患者配型成功，可以通过捐献造血干细胞去挽救这位患者的生命。

“我当时听到和患者配型成功的消息，非常激动。”林鑫基介绍说，当时他没有跟家人商量，就直接同意捐献，“我相信我的家人会支持我。”

正如林鑫基所言，父母得知他的选择后，十分支持。此次他赴洛阳捐献造血干细胞，父母还在老家为他送上了祝福。

受新冠肺炎疫情影响，原定在郑州采集造血干细胞，后来又转到洛阳采集，随着一系列捐献前准备工作的顺利推进，林鑫基悬着的心也放了下来。所幸整个捐献过程十分顺利，谈及未来，林鑫基表示，将会向更多的人宣传捐献造血干细胞的信息。(记者 韩章云)

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