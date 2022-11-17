汤呈程

汤呈程（右三）和同学合影

不少人曾好奇地问我，为什么到迪拜留学？这要从我本科毕业时说起。读本科时，我学习会计，同时辅修法律并拿到了法学学位。出于对法律的浓厚兴趣，我打算硕士申请法学专业项目。一次偶然的机会，我和家人了解到英国伯明翰大学在阿联酋迪拜建设了海外校区，在这里，学生可以获得与英国本校相同的教学质量和学位证书，也能得到较高的奖学金、不错的工作机会。伯明翰大学是我想要申请的学校，经过各方对比和考虑，我下定决心申请了迪拜校区的项目，踏上了前往阿联酋的留学路。

伯明翰大学迪拜校区法学院有法学、国际争端解决法学、环境资源法学和国际商法4个修读方向，我想将本科主修的会计和法律结合起来，便选择了国际商法。由于个人行程推迟，我在学校开学后的第二周才到达迪拜，错过了学校的迎新环节和第一周的课程。幸运的是，当我向任课教授说明情况后，他们为我提供了线上课程，我便以网课的形式补齐课程进度。不得不提的是，伯明翰大学迪拜校区有着非常先进的智能化校园网，线上资源丰富。老师还会将上课内容提前在系统上公布，并附上资料清单，学生可以课前预习和课后回顾，巩固学习，查漏补缺。

由于姗姗来迟，第一次上课，我有些拘谨。令我欣喜的是，同学们非常热情地和我打招呼，并主动和我聊天，我很快融入了大家。课堂上大家表现很活跃，大部分同学的年龄比我大一些，他们已经有了比较丰富的社会经验和从业经历，积极主动地回答老师提出的问题。我发现他们看问题的角度全面、深刻，在跟他们共同学习的过程中，一些解决问题的新方法、新思路使我受益良多。

后来，我结识了一名巴基斯坦女孩，课上我们组成小组一起讨论问题，课下我有疑问就向她请教，她每次都耐心解答，我和她逐渐熟悉起来，结下友谊。

由于本科时我只是辅修法律学位，且缺乏工作经验，一些课程对我来说难度不小。有一次在课堂上，我没有听懂案例，便在课间向教授询问，他不仅重新解释了一遍，还告诉我若还有不明白的地方，可以发邮件或者约课后时间见面聊，我备受鼓舞。

迪拜是一个国际多元的大都市，伯明翰大学迪拜校区有来自各个国家的学生。有时，当我和其他国家同学聊天时，我们会交流有关各自国家的文化、习俗等，互相学习增长见识。比如有一次，外国同学问我为什么有的汉字有两种写法，原来他说的是简体中文和繁体中文，我向他解释了背后的区别，他觉得很有意思。

来迪拜之前，我有些担心能否适应这边的生活，但这样的顾虑在如今已烟消云散。我的室友是一名墨西哥小姑娘，她的英语一般，因此我们在交流时需借助翻译软件，但语言的小障碍不能阻挡我们变得亲密，熟悉之后我们常一起做饭、健身，还同行去沙漠玩。此外，我不喜欢下雨，迪拜的天气正合我意，这里常常是晴天。每年的12月到次年2月是迪拜最舒服的时候，天气不冷不热，适合外出游玩。

如今，我已经完全适应了在阿联酋迪拜的生活。在这里，我不仅学到知识，也交到了来自各国的朋友、开拓了视野，这是超出预期的收获。我将继续利用留学机会充实自己，探索阿联酋的更多地方，书写我的留学记。

（作者系伯明翰大学迪拜校区学生）

（本版图片均由受访者提供）

(责编：郝孟佳、李依环)