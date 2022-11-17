原标题：辽宁沈抚示范区携手东北大学 建设中试基地破解冶金难题

随着第一批钢锭“新鲜出炉”，东北大学沈抚工业技术研究院中试基地一期项目于11月上旬正式投产。当日，辽宁东大氢冶金—零碳钢铁冶金短流程中试基地也正式揭牌。它们都是辽宁省沈抚改革创新示范区（以下简称沈抚示范区）推进校地合作创新，推动产学研深度融合，促进区域协同创新取得的重要成果。

东北大学沈抚工业技术研究院是东北大学与沈抚示范区为开展科技研发、成果转化、人才培养合作而共同组建的新型研发机构。东北大学沈抚工业技术研究院中试基地负责人姜周华介绍，该研究院将瞄准国际前沿和国家重大需求，致力于新材料、氢能与氢冶金、智能制造等领域的技术研发、成果转化和工程应用，旨在掌握高端装备制造业发展的关键技术和材料，助力国家重大工程和重大装备建设，培养和集聚一批高水平科技创新人才，孵化一批“专精特新”企业。

作为零碳钢铁生产全流程创新技术研发、科技成果转化以及高端人才培养基地，建设发展辽宁东大氢冶金—零碳钢铁冶金短流程中试基地对于推动辽宁省制造业高质量发展，全力做好结构调整“三篇大文章”，推进产业基础高级化、产业链现代化，培育壮大先进制造业集群，加快辽宁制造向辽宁智造转变具有重要意义。

近年来，沈抚示范区聚焦科技创新，瞄准关键技术领域，促进科技成果转化，努力破解科技成果中试验证难题，不断提升科研机构和企业自主创新能力，推进一批高科技成果转化和产业化应用，为沈抚示范区科技创新和产业发展积蓄动力。（记者郝晓明）

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