11月15日，希沃教师数字化能力提升支持项目捐赠仪式在京举行。教育部党组成员、副部长郑富芝、教育部教师工作司司长任友群、中国教育发展基金会秘书长王建光、广州视睿电子科技有限公司（希沃）董事长邓毅刚等出席仪式。

捐赠仪式现场。主办方供图

仪式上，广州视睿电子科技有限公司（下文简称“视睿科技”）向中国教育发展基金会捐赠教育设备及资金，打造希沃教师数字化能力提升支持项目（下文简称“项目”）。据悉，项目将在三年内为160个国家乡村振兴重点帮扶县教师发展中心建设智慧研训室，支持提升欠发达地区教师专业能力，以及为42所高师院校建设教育实践智慧教室，帮助提高师范生信息素养和实践能力，助力职前职后一体化。

郑富芝在讲话中指出，推进教育数字化能更好更快塑造我国基础教育的新优势。提高学生的数字化素养和能力首先要提高教师的数字化水平和能力。高师院校应探索多样化的优质教育资源共建共享模式，构建数字化资源体系，培养卓越教师。希沃教师数字化能力提升支持项目将教师素质提升与教育数字化有机结合，是落实国家教育数字化战略行动的有力举措和支持新时代基础教育强师计划的具体行动。

任友群介绍，师范生是基础教育教师队伍的生力军，我国艰苦地区的教师骨干主要由艰苦地区的师范院校培养。一个县的教师发展中心整体提升之后，当地教师队伍建设就有了造血的机能，这对于义务教育薄弱环节改善有重要作用。期待在此次项目中诞生支持国家教师队伍建设和国家乡村振兴战略的优秀案例，为全世界的教育发展贡献中国的教育数字化解决方案和样本。

捐赠仪式现场。主办方供图

据悉，本次项目将为160个国家乡村振兴重点帮扶县的教师发展中心建设智慧研训室，通过以师育师、以点带面的方式，开展线上线下研修。同时，还将为42所参与“师范教育协同提质计划”的高师院校打造智慧教室，探索结对帮扶高师院校之间通过专递课堂、名师课堂育人的协同新机制。

邓毅刚介绍，目前，希沃线上教师研修平台积累了3万节线上课程资源。依托于希沃线上课程资源、集体备课及听评课系统，希望助力160个国家乡村振兴重点帮扶县以智慧研训室为中心，把先进的教育理念、优质的课程资源辐射到全县教师。下一步，希沃教师数字化能力提升支持项目将落实落细，推动优质教育资源共建共享，支持不断缩小校际、城乡、区域教育发展差距，助力教育高质量发展。

(责编：郝孟佳、孙竞)