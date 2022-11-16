她是人民教师，深耕艺术教育30年，以爱浇灌美育之花，创编了近300部校园舞蹈作品并多次获奖；她是大型活动导演，以艺展现东方之美，参与创排了北京夏季奥运会开幕式《自然》篇章、北京冬季奥运会开幕式、庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》第四篇章“锦绣前程”。她获得了第五届“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号。展望未来，她希望编创更多艺术作品，将美育的种子播撒进孩子们的心中。

初冬，外面一片凉意。孟艳的办公室里，却充满了暖意。墙上挂满了她与学生们的合影，记录着一个个难忘的幸福瞬间。

从小学习舞蹈的孟艳，当年理想是成为一名舞蹈家。大学毕业后，她成为一名美育教师，一干就是30年。

刚迈进校园，孟艳心中仍念念不忘舞台梦。她带学生参加北京市中小学艺术节舞蹈比赛。她创编的《童心似火》《红扇》《如火的青春》等作品获得了创编、表演一等奖。这给了孟艳莫大的鼓励，坚定了她继续当老师的信心。此后，每次带领学生们参加比赛，听到台下热烈的掌声，看到孩子们获奖后的欢呼雀跃，孟艳的心里都有一种满满的幸福感。

孟艳在青少年艺术素质教育领域已探索30年。在她看来，艺术素质教育不仅是一项集教学展示于一体的课程，更关乎青少年的精神格调、思想认知、思维高度及审美能力。

孟艳不仅在课堂上教授学生们舞蹈知识，还经常为学生编创各种艺术交流活动和大型文艺演出的艺术作品。在诸多演出活动中，两次北京奥运会开幕式文艺演出及庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》的创作经历，至今令孟艳久久难忘。

在北京夏季奥运会开幕式演出策划会上，孟艳主动请缨承担《自然》篇章的创作。在奥运会这样的国际舞台上，应该用怎样的创意、编排来表达内外兼修、天人合一、包容大爱的太极文化？孟艳一时犯了难。近两年的时间，对她来说非常漫长。看着演员们每天从早上7点到晚上10点摸爬滚打，看着他们脚下磨出的血泡，孟艳感受到了巨大的压力。

回忆起在大兴排练场审查节目的那一幕，孟艳热泪盈眶：当演员们上场时，天空忽然刮起大风，地上沙土随风扬起。2008名演员穿着白色的太极服乘风而起，就像一群洁白的仙鹤飞旋在空中。突然，雨飘洒而下，太极圆阵瞬间呈现在观众眼前，时而迅疾如风，时而波澜不惊，千百人在云烟中来回穿梭，实现了天人合一，迸发出澎湃的力量。

对孟艳来说，北京冬奥会的挑战更大。开幕式文艺表演涵盖了幼儿、少年、青年、中年、老年全年龄段演员。每个年龄段演员的身体节奏、表演状态、编排设计等都要划分得科学合理。

2022年2月4日晚，2008年北京奥运会开幕式主题曲《我和你》再一次在国家体育场响起，现场观众纷纷点亮手机，无数微光汇成灿烂星河，照亮了整个“鸟巢”。现场那一幕，让作为冬奥会开幕式执行导演的孟艳感动落泪。“我当时非常意外，观众的行为完全是自发的，我想这就是‘人民性’。”在孟艳看来，“人民性”是一种发自内心、无比自信的情感表达。

孟艳在北京冬奥会开幕式上指挥1365位非专业演员，为观众献上了一场精彩的“中国式行进广场舞”。“我们以这种接地气的形式展现中国人民的饱满精神和海纳百川的东方之美，让世界感受到来自中国的热情。”她说。

孟艳还是庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》核心主创及第四篇章“锦绣前程”导演。在创作节目《新的天地》过程中，为了找到红旗舞动时由心而发的那种感觉，她将旗杆换成了相对柔软的鱼竿。这样的设计，对天气要求很高，一旦刮风下雨，演员们就要使出比平时多几十倍的力量来舞动红旗。2021年6月25日，演出前最后一次彩排，天空突然下起大雨。在雷鸣般的鼓声中，演员们在雨中奋力挥舞着数百面红旗。打湿了的旗子反光，产生了金灿灿的效果。那一刻，孟艳看到了00后的实力与担当。

每次大型活动，孟艳都希望在舞台上看到更多青少年的身影。在她看来，那些演出都是美育的生动课堂。谈及如何把舞台导演的角色与教书育人的角色相融合，孟艳说：“舞台导演和教书育人是相通的。导演需要了解每一位演员，创排好每一次演出。而作为老师，要了解学生，要让每一位学生在课堂上都有收获。”在她看来，老师在课堂上扮演的组织者、参与者、合作者的角色和导演的工作不谋而合。

孟艳艺术上的偶像是京剧大师梅兰芳，不仅因为梅兰芳在京剧艺术上取得了巨大成就，更因为梅兰芳长期坚持为基层群众演出。在孟艳看来，从艺之人，只有德先立住了，才能在艺的道路上走得更远，而梅兰芳先生正是德艺双馨的楷模。

孟艳今年获得了“全国中青年德艺双馨文艺工作者”荣誉称号。对她而言，这份荣誉既是奋进的动力，也是沉甸甸的责任。接下来，孟艳将继续开展艺术普及工作，“让孩子们站在我的肩膀上，去感受这个世界更多的、不同的美丽风景”。

“我将继续饱含对艺术的热爱与追求，真情投入，勤奋实践，心有良知，肩有担当，以文艺的力量温暖人、鼓舞人、启迪人，不负新时代文艺工作者的职责使命。”孟艳说。（记者 谢云开）

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