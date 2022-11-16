原标题：应用型特效美术高端人才紧缺 25名学员在沪接受专业培训

开班仪式现场。 上海大学上海电影学院供图

国家艺术基金2022年度艺术人才培养资助项目《中国电影特效美术人才培养》15日在上海开班，经过严格遴选，共有来自全国的25名相关专业骨干学员入选培训计划，他们将接受122天的培训，集中授课时间为42天。

据介绍，《中国电影特效美术人才培养》项目借助上海大学上海电影学院、上海电影特效工程技术研究中心以及业界师资专家资源，发挥上海大学多学科优势，积极探索电影特效美术人才培养的路径、机制与体系，初步形成电影特效美术人才培养范式与推广模式，为中国电影行业培养一批紧缺、急需的应用型特效美术高端人才，从而逐步解决电影特效人才储备不足的现状，优化中国电影特效行业人才结构布局，形成自主知识产权，助推中国电影特效行业自主、良性、快速发展。

本项目共安排20门培训课程，授课师资21人，其中既有多名中国电影金鸡奖最佳电影美术奖获得者，也有来自国内知名高校及行业一线的实战精英，为学员提供小批量、多层次、提高一线业务技能水平的专业培训。

上海大学上海电影学院执行院长、本项目负责人何小青教授介绍了该项目的立项背景、筹备情况、培训周期、考察调研地点及结业仪式等相关课程内容设置，他期望本次项目参与者能够共同协作、勇于创新，为中国电影特效美术事业的发展贡献自己的力量。

上海大学党委副书记欧阳华指出，此次活动举办正逢上海大学百年校庆之际这一特殊节点，希望此次活动能发挥上海大学多学科综合优势，聚焦电影美术与新技术的跨界融合。

中国著名舞美设计家、上海戏剧学院原院长、文旅部重点实验室艺术总监韩生致辞时强调，“中国电影特效”只是作为学习培训切入点，实则涉及电影艺术在当代文化生态下的整体发展。电影作为一种综合艺术绝不仅是一个行业能涵盖，也并非单一学科所能完成的。“本次培训活动绝不仅是纯技术教授的培训班，更重要的是对人才艺术观的培养与建立。”

上海电影学院副院长丁友东表示，目前电影技术从业者虽常居于幕后，但要看到信息技术发展过程中，技术在艺术创作中逐渐凸显的重要作用，他建议学员在关注艺术创意的同时关注电影技术发展情况。

国家艺术基金监督处、上海市文旅局委派监督代表、上海市美术馆协会会长朱刚表示，中国电影的发展离不开电影美术与特效的发展，此次培训班应坚持正确政治导向，坚持为人民服务，做到理论与实践相结合，艺术与技术相结合，在传授经验的同时，培养大批高端跨界人才，使我们的艺术不断创新发展。

上海电影艺术职业学院副教授褚亮和笨鸟视觉(北京)文化有限责任公司总监闫硕分别作为学员代表进行发言。上海电影学院党委书记李坚总结发言，并对此次培训活动提出三点畅想，一是对日后精彩课程的畅想，二是对平台将艺术与技术、学界与业界相融合的畅想，三是对此次难忘经历的畅想。(记者 许婧)

(责编：郝孟佳、李依环)