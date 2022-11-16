我是一个鲁北平原土生土长的农民，初始学历只是初中，好在赶上了国家的好政策，拿到了新型职业农民高级职称，还当上了市里的人大代表。每次外出给村民讲课，大家会热情地喊我一声“韩老师”，每次听到，心里总是暖洋洋的，这证明咱的技术被乡亲们认可了。

十几年来，我一直做冬枣种植，一有空就四处“拜师”观摩学知识，或是钻到枣林里一门心思琢磨技术。凭着一股子韧劲，我办起了家庭农场，成立了农民合作社，现在，咱的冬枣已经漂洋过海，远销加拿大等国家啦。

2018年，我听说省里准备为有技术的农民评职称，一下子就心动了。可心里也很犹豫：能评职称的人，都是高学历的大专家，咱天天在田间地头忙种植，有这个本事吗？

后来，村里、镇里上门动员，我就抱着试试看的心态提交了资料。没想到，竟然顺利通过了初级职称评选。

有了这个小红本本，人一下子变得更有干劲，更有底气了。在参加一次农业技术培训会时，我认识了青岛农业大学研究种植技术的专家，和他们聊起了我的种植经历。他们很有兴趣，当即提出想把我的农场作为技术研究的试验田。那还有啥说的？我立马同意了。

有了高人到田间地头指点，我学到了很多冬枣种植的新技术，建起了这一带第一个冬枣大棚。为了提升冬枣品质，我试着在枣树培育时加入益生菌和硒元素，这样产出的冬枣个头大，又脆又甜，还能提前一个月上市，口碑很好。

有了这些突破，我先后获评中级、副高级职称，现在正在参评正高级职称。

印象最深的一次面试，是在评副高职称的时候。我一进考场，就看到对面坐了六位专家，还有媒体、社会代表等监督人员。说不紧张那是假的，我的额头一直冒着汗。

当时，评委们除了让我介绍创业经历外，还问了一个问题：很多人觉得冬枣是“药丸子”，你怎么看？怎么控制好农药使用量？我一听，心里踏实了——这不正是我多年总结的经验吗？我从药剂种类、配比、打药时间选择等方面细细道来，话说得虽然糙了点，但道理和方法肯定没错。答完这道题，我心里稳了很多，顺利完成了当天的面试。

如果说有什么参评的小技巧，我想，那就是答题时一定不能慌神、跑题，要定下心来，把咱掌握的技术讲细致、讲清楚。不要怕咱的话土，评委们就想在这些“土办法”中发现有真本事的人。

有了职称，参与外出交流、授课的机会变多了。我还创办了农村合作社，生产规模扩大后，大约可以带动全市50多个冬枣社团、4000多户农民致富增收。

一人富不算富，人人富才真富。在实现共同富裕的道路上，党的政策给咱农民打造了平台、创造了机会。我期待，能进一步优化农民评职称的参评标准，多多增加参评名额，鼓励大家交流互动、切磋技术，让乡村振兴的大舞台越来越喜庆热闹。

项目团队：本报记者 李晓、耿建扩、陈元秋、赵秋丽、冯帆、王斯敏

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