原标题：西北大学举行建校120周年暨“双一流”建设推进大会

西北大学举行建校120周年暨“双一流”建设推进大会。 阿琳娜 摄

西北大学15日举行建校120周年暨“双一流”建设推进大会。西北大学师生员工、海内外校友等，通过网络直播、现场参会等方式参加了大会，共同回顾学校双甲子光辉历程，热情展望新时代发展宏图。

西北大学校长郭立宏总结了学校心系国家民族、坚守高远追求，厚植爱国主义、赓续红色基因，融汇古今文化、引领西北文明的120年发展史和办学成就，号召全体西大人要继承好前辈们的精神遗产，更加彻底地推动思想解放，更加笃定地传承西大精神，更加坚定地聚焦“双一流”建设，在全面建设社会主义现代化国家的征程中作出无愧于时代的贡献。

为传承和弘扬老一辈西大人的宝贵精神财富，感谢广大教职工为学校作出的重要贡献，进一步激发全体西大人投身学校事业发展的使命感，大会向在西北大学工作满60周年的教职工颁发了“扎根西大一甲子”纪念章。

据介绍，120年来，西北大学先后为国家培养了40余万毕业生，扎根在各个领域，奋战在各条战线，涌现出一大批科学家、经济学家、历史学家、作家、全国道德模范、全国教书育人楷模、感动中国人物等杰出人才，为学校赢得了“中华石油英才之母”“青年经济学家摇篮”“作家摇篮”等诸多美誉。

2015年起，西北大学设立了表彰杰出校友的最高荣誉——“玉兰奖”，目前已有16位校友荣获该奖。大会对第六届杰出校友“玉兰奖”获得者任纪舜、张殿琳、伊弟利斯·阿不都热苏勒、王忠民、简劲宏进行了表彰。

西北大学党委书记王亚杰表示，120年风雨洗礼、波澜壮阔，一代代西大人同舟共济、接续奋斗，矢志践行“公诚勤朴”校训，扎根中国大地，植根西北沃土，虽历经沧桑，却初心不改。进入新时代，学校以舍我其谁、时不我待的责任与担当，全面推进“双一流”建设，学校学科优势更加鲜明、高层次人才成倍增长、高水平成果持续涌现、服务能力不断提升、综合实力显著增强，走出了一条西部地方高校“双一流”建设的创新发展之路。

王亚杰表示，面向新的征程，西北大学将传承西大精神，光大西大品格，扎根中国大地、植根西北沃土，加快建设中国特色、世界一流大学，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出无愧于西大人的历史贡献。(记者 阿琳娜)

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