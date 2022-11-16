原标题：中国留学人才发展基金会举行座谈会 研讨留学生包机、高价机票等问题

11月15日，中国留学人才发展基金会中国留学生国际航空服务座谈会在北京召开。 中国留学人才发展基金会 供图

记者从中国留学人才发展基金会获悉，11月15日，中国留学人才发展基金会中国留学生国际航空服务座谈会在北京召开，会议就如何更好为中国留学生提供国际航空服务开展研讨。

中国留学人才发展基金会副理事长兼秘书长庄亮在会上介绍了基金会基本情况以及在引进海外高层次人才、引进国外高科技项目和公益项目等方面进行的积极探索。

他表示，作为开展留学人员服务的机构，基金会一直积极思考和探索为留学人才健康发展提供高质量服务的有效方式，期待能与各大航空公司一起努力，积极沟通，集思广益，汇聚资源，搭建平台，提供服务，团结广大留学人才为深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略贡献积极力量。

中国留学人才发展基金会副秘书长刘伟，中智国际商务发展有限公司董事长兼总经理郭会亮、副总经理高立立，中国国际航空、中国东方航空、中国南方航空、海南航空、国泰航空、卡塔尔航空等航空公司代表参加座谈会。会议由中国留学人才发展基金会昇·国际教育公益专项基金管委会主任肖睿主持。

与会嘉宾围绕为留学人员提供高质量航空服务这一会议主题，就留学人员重点关注的留学生包机、航班超售、行李托运、高价机票等问题进行充分交流和研讨。基金会将结合与会人员，尤其各航空公司提出的意见和建议，进一步完善《留学生安全教育手册》，并免费提供给广大准留学人员。

据悉，中国留学人才发展基金会作为国家级公募基金会，服务留学人员发展成才，团结广大留学人员报效国家贡献社会。未来，基金会将持续关注留学生国际航空服务领域，为留学人员回国工作、为国效力搭建广阔平台，提供优质服务。

中国留学人才发展基金会昇·国际教育公益专项基金也将启动“国际人才服务”项目，整合签证中心、航空公司、海外服务等资源，为吸引海外人才归国发展创造有利条件。(马帅莎)

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