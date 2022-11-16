王玉洁

孩子是祖国的未来、民族的希望。从事幼儿教育近30年，园舍刷新了一遍又一遍，我也从当年的“小王老师”变成了如今的“园长妈妈”。天天跟孩子们在一起，我越干越有劲，越干越喜欢。

过去10年间，我感受到全社会对学前教育的重视程度不断增加。从前，我所在的幼儿园是附近唯一一所公办幼儿园，而现在全区已有20多所公办幼儿园。学前教育更加普惠优质，幼儿入园需求得到更好满足。有了政策支持，学前教育师资力量不断壮大。每年给新生家长开第一次家长会时，我总会先自豪地介绍园内这支高素质、高学历的教师队伍。

在教学上，我们提出了“教学相长”的办园方向。我们希望孩子们在园里的3年能够成为人生向下扎根的3年。扎根，就意味着行之自然，一点一滴润泽，一言一行培育，让孩子们在学习过程中能够更好地与同伴自然互动、与教师温暖互动。如今，润物无声的教育方式在我们园里已经深入人心，孩子的成长是舒展的，教师的工作是从容的，园里一派积极向上、其乐融融的景象。我们相信，寓教于乐，寓学于趣，就能在潜移默化中提升幼儿的各方面能力。

对于教师来说，也需要通过实践不断磨砺和锻炼，和孩子们一起成长。如今，园里年轻教师居多，学历高、理论和专业知识基础好。这是优势，但也存在缺少实践经验的短板。因此，我们把师资队伍的培养培训作为重点项目。无论是日常工作中的传帮带，还是定期开展的案例式园本培训，资深教师积极传授多年积累的经验，让年轻教师获益匪浅。

提升学前教育水平，还要加大对幼儿园教师的培养力度。去年，受益于当地政策，我作为学前教育学段教师代表，成立了名师工作室。工作室的成员们来自全区10多所幼儿园，队伍还在不断壮大。我们根据成员特点和工作需要，紧扣幼儿园当下工作实际，开展参与式、体验式活动。既有理论学习，也有现场实践，年轻教师成长很快，我也在这个过程中更加坚定自己的从教初心。

幼儿阶段是人生的重要奠基时期，学前教育是起点工程。接下来，我要和园里的老师们一起，继续自信、热情且投入地工作，全面提高教育质量，帮助孩子们健康茁壮成长，助力他们早日成为栋梁之才。

（作者为山东省淄博市张店区实验幼儿园党支部书记、园长）

《 人民日报 》（ 2022年11月16日 07 版）

(责编：李依环、郝孟佳)