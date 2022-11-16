原标题：她让“00后”爱上“土里土气”的畜牧学

实验室是主阵地，养殖场是主战场。发表高层次论文、获得奖项很重要，但将成果应用到养殖中、解决实际问题，进而提升行业科技应用水平更重要。

——刘玉兰 武汉轻工大学动物科学与营养工程学院教授、博士生导师

记者 吴纯新 通 讯 员 程家才 王丽英 聂铭静

在武汉轻工大学动物科学与营养工程学院，提到刘玉兰，学生们都称她“动科女神”“科研大咖”。

但刘玉兰更愿称自己为“饲养员”。“我的科研‘圈子’很小，近二十年来，就是整天围着猪鸡打转，就想着怎么能让它们吃得更健康。”刘玉兰对科技日报记者说。

在“00后”们眼中，这位47岁的教授、博士生导师，与众不同。刘玉兰的课堂总是笑声不断，她会把时下网络流行元素加入到专业课中。在她的包装下，畜牧学知识不再是“土里土气”的，而是充满新鲜感。

凭借突出的教学、科研成绩，今年刘玉兰获得2022年全国五一劳动奖章。

带领学生精读英文文献

“得天下英才而育之。”刘玉兰认为，这是当老师的荣幸，也是当老师的快乐所在。

刘玉兰十分注重课前准备，授课前要查阅大量文献，将学科最新研究进展、来自生产一线的实践经验与书本知识有机结合起来。

课堂上，刘玉兰激情四射，调动课堂气氛；课间，她常和学生交流科研计划和进展，提高他们对科学研究的兴趣；课后，她常询问学生的听课感受，以便调整授课进度和难度，还把学科前沿资料发给学生，与学生讨论国际上尚未定论的学术观点。

为锻炼所带研究生的科研能力，刘玉兰与团队老师们约定“十日精读一篇英文文献”。“十天精读一篇英文文献，一年精读30余篇文献，三年就读了近百篇文献。”刘玉兰说，这些文献涉及行业热点、学科前沿，若坚持去读，科学视野一定会得到拓展。

刘玉兰团队还有每两周一次的科学前沿PPT汇报传统，她让学生精读一篇前沿学术论文，并上台做学术报告，而后由团队老师现场进行点评。

从教以来，刘玉兰坚持教书与育人相统一，把自己当成学生的引路人和朋友。课余时间，她常以自己的经历和身边故事，与学生们探讨如何做人、做事，并鼓励他们树立高远志向。

自掏腰包购置试验材料

“要想给学生一杯水，自己要先有一桶水。”这是刘玉兰常挂在嘴边的话。

她是这么说的，也是这么做的。

如何让猪吃得更有营养、长得更健康，这是刘玉兰从博士阶段开始研究了近20年的问题。她在实验室以仔猪为模型将营养学研究深入到细胞、分子水平，其研究成果多次发表在该学科国际最高水平的专业杂志上，并得到国际国内专家的高度评价。

然而，起初这条路刘玉兰走得并不顺利。

2003年，从中国农业大学获得博士学位后，刘玉兰入职武汉轻工大学。当时，为了尽快启动科研工作，她在经费没有到位，甚至项目没有完全确定的情况下，自掏腰包、花2万多元购置试验材料，带着学生采买、安装鸡笼，设计、安装取暖设施。

即便到了寒暑假，刘玉兰也从不敢松懈一日，每天都会到实验室“打卡”，直到今天依旧如此。

超额付出带来了超额回报。刘玉兰曾先后6次获得国家自然科学基金项目，由她主导的《仔猪免疫应激营养调控关键技术与产品创制》项目获2021年湖北省科技进步奖二等奖。

与多家企业开展产学研协作

刘玉兰来自农村，她称自己是“接地气”的科研人。“实验室是主阵地，养殖场是主战场。发表高层次论文、获得奖项很重要，但将成果应用到养殖中、解决实际问题，进而提升行业科技应用水平更重要。”她说。

近几年，刘玉兰先后与湖北、上海、广东、浙江、江西等地多家企业开展产学研协作，研发了多个新产品，使企业技术管理与产品科技含量得到大幅提升，帮助企业获得了良好经济效益。此外，她还常常走入农村养殖场，伴着猪鸡、闻着粪臭，帮助农户解决生产难题。

“看到自己的科研成果能被转化为产品，我倍感欣慰。”她说。

“未来，我希望在课堂上能更充分地调动学生们的积极性，努力把专业课做成让学生们都喜欢的课程。”刘玉兰在追寻自己的下一个目标。

(责编：郝孟佳、李依环)