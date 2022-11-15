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有关部门多措并举做好2023届全国普通高校毕业生就业创业工作

2022年11月15日18:30 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月15日电（记者王鹏）记者15日从教育部、人力资源社会保障部召开的2023届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议上获悉，2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。教育部会同有关部门将进一步完善促进就业政策，更大力度拓宽就业渠道，实施就业创业促进行动，并将于11月至12月期间开展2023届高校毕业生校园招聘月系列活动。

　　会议要求，各地各高校要千方百计促进市场化社会化就业，深入开展高校书记校长访企拓岗促就业专项行动，实施“万企进校园计划”，全面推广使用国家大学生就业服务平台，推进落实中小企业吸纳高校毕业生就业优惠政策，支持自主创业和灵活就业。要用足用好各类政策性岗位，充分发挥政策性岗位吸纳作用，积极拓宽基层就业空间，鼓励更多毕业生报考重点领域和一线岗位，做好大学生征兵工作。

　　在健全就业指导服务体系方面，会议要求有的放矢开展就业指导，引导毕业生从实际出发选择职业和岗位。对于就业困难群体，要加强就业兜底帮扶，将困难毕业生情况掌握到位、就业帮扶举措落实到位、相关院校支持到位，深入实施宏志助航计划，做好离校未就业毕业生跟踪服务。

　　此外，会议也要求，简化优化求职就业手续，落实国务院办公厅有关文件精神，有关部门共同做好稳妥有序取消就业报到证工作，建立毕业去向登记制度，强化就业统计监测。完善劳动者权益保障制度，严厉打击违法违规行为，切实提高毕业生维权意识，为他们提供公平有序的就业环境。

(责编：胡永秋、袁勃)

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