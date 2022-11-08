原标题：以联动机制促人才培养、创新创业双丰收

宁夏大学国家大学科技园与宁夏大学创新创业学院建立的协同机制，通过探索交叉创新人才培养模式，构建了“三三联动”创新创业育人机制，实现园区、学院、基地联动，进行人才培养、成果转化、社会服务、产业赋能。

日前，教育部认定北京大学等100所高校为国家级创新创业学院建设单位，认定清华大学等100所高校为国家级创新创业教育实践基地建设单位。其中，浙江大学、四川大学和宁夏大学3所大学同时登上两个榜单。

宁夏大学入选双榜单，宁夏大学国家大学科技园（以下简称宁大科技园）功不可没。宁大科技园以宁夏大学为依托，全面整合优势科创及人才资源，为区域高质量发展培育了创新创业后备力量。

“知行合一，学以致用；敏捷共创，协同赋能。我们既要培养创新人才，也要成就创业梦想，宁大科技园将始终秉持这一理念，为宁夏营造良好‘双创’生态。”宁夏大学创新创业学院院长、宁大科技园办公室主任冯蛟说。

整合科创资源 搭建赋能平台

入孵宁大科技园要答辩，这让刘庆功没有想到。2018年，他创立了宁夏极客空间建筑科技有限公司，短短几年时间，该公司已由传统的装饰公司发展为国家科技型中小企业。“企业转型必须依靠人才，我最看中宁大科技园的高校品牌背书和人才技术优势，但没想到其他园区是招商，这里是评企。”刘庆功说。

为什么设置高门槛？冯蛟告诉科技日报记者：“我们依托宁夏大学核心资源，对人才、成果和科创资源的配置，是宁夏其他园区所没有的。”

宁大科技园所依托的宁夏大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校。宁大科技园于1999年成立，2014年入选第十批国家大学科技园，是宁夏唯一获批的国家大学科技园。

创新驱动，关键在人。宁大科技园在宁夏大学专家、教授等高层次人才团队及优秀校友企业双创导师团队的帮助下，组建了一支懂技术、懂经济、善管理、善经营的高端复合型人才服务团队，同时集聚了宁夏大学人才、技术、资本、信息等多元创新要素，系统提升了宁大科技园的综合管理和服务能力。

刘庆功便是受益者之一。他发现，在全国酿酒葡萄种植面积最大的宁夏，大量葡萄秸秆目前基本以填埋焚烧方式处理，没有得到很好的利用，便想借鉴外省制作松针板、麦香板的方法，研发出性能优良的葡藤环保板材。通过与宁夏大学材料与新能源学院等单位合作，刘庆功及其团队研发出零甲醛、阻燃B1级、能防水、可循环使用的葡藤板，目前有6个国家发明专利正在申请中。

接下来，他们还将围绕宁夏“六新六特六优”产业，以葡萄酒的废弃物利用为重点，打造集研发、种植、加工、营销、文化、生态为一体的现代农业全产业链。

今年，宁大科技园计划在全校内优选100名博士，成立校企联合青年博士创新服务站，为入孵企业进行定向技术帮扶。首批选派到宁夏极客空间建筑科技有限公司的材料学博士张瑞岩，对该公司进行了点对点研发指导，公司也为其专门配备了博士工作室。

创新培养模式 建立协同机制

一方面注重招商，一方面服务企业，这是多数园区的发展方向。然而对宁大科技园来说，更为突显的是其培养人才的公益属性。

据了解，宁大科技园与宁夏大学创新创业学院建立的协同机制，通过探索交叉创新人才培养模式，构建了“三三联动”创新创业育人机制。“‘三三联动’就是园区、学院、基地联动，进行人才培养、成果转化、社会服务、产业赋能。”宁大科技园常务副总经理全晓虎说。

具体来说，面向宁夏大学全体学生，宁大科技园形成了课程教学、实践训练、项目培育的“三联动”创新创业人才培养体系；针对有创业意愿的学生，宁大科技园形成了项目团队、创客空间、大学科技园的“三联动”创新创业团队孵化体系；依托国家级创新创业学院、国家级创新创业教育实践基地、国家级大学科技园，宁大科技园建立了“三联动”创新创业保障体系。联动机制相互赋能、相融共进。

这一机制的激励下，入孵宁大科技园的企业迅速汲取能量，实现蜕变式成长。

宁夏大学美术学院设计专业大四学生郎大霖，加入宁夏大学丝路宁夏文创中心已经是第4年了。

“入学后第一次做文创，是学长岳跃政和学姐苗亚婻带我给西夏王陵做一本研学手册。”郎大霖说，随着深入接触，他发现宁夏文创市场还有很大的挖掘空间，于是加入了宁夏大学丝路宁夏文创中心，并成长为学生团队负责人。该文创中心入驻宁大科技园后，经该校民族学与文化旅游产业研究院和美术学院共同孵化，目前设计研发出约28个大系列近400款文创产品，申请外观专利150余项。

2021年，该团队荣获第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛主赛道金奖，使宁夏在该赛事中实现了历史性突破。

郎大霖及其团队是宁大科技园积极落实高校师生创新创业政策的缩影。近年来，宁大科技园吸引大量优秀校友及海外高层次人才团队入园办企，创业带动就业效果显著。

“目前宁大师生团队在宁大科技园入孵企业团队中占比达到50%以上。后期我们将面向宁夏所有高校聚才汇智，让宁大科技园发挥更大价值。”全晓虎表示。

对标产业需求 促进成果转化

今年，宁夏天润禾环保科技有限公司作为第二批企业顺利入孵宁大科技园。对于该公司来说，宁大科技园不但有雄厚的人才支撑团队，还有顺畅的成果转化机制。

宁夏天润禾环保科技有限公司是一家专业从事农业物联网智能软硬件研发、生产和销售于一体的国家高新技术企业，拥有多项自主知识产权。“但我们更希望研发出来的成果能在国内外进行推广。”该公司相关负责人耿旭升说。

为解决类似问题，宁大科技园对标产业需求，布局了“12334N”国家大学科技园发展规划及宁夏大学“5+N”政产学研用服务体系。

让科技成果走出“实验室”，这是宁大科技园的目标。宁大科技园不仅为科技成果转化提供专业便捷服务，还针对科技成果的技术成熟度和市场成熟度等进行评价论证，帮助其快速完成市场分析及匹配。截至目前，宁大科技园累计完成技术成果转化110项，转化收益达2086.5万元，完成横向合作科研项目72项，到账经费3237.8万元。

“特别是今年4月，我校青年博士李广宇团队的研发成果以专利权及专利申请权转让的形式完成了向环球润博能源科技（北京）有限公司的转化，签约总金额达1100万元，实现了学校科技成果转化项目单笔交易签约额千万级的突破。”宁夏大学科学技术研究院成果转化与奖励办公室主任张龙说。

未来，宁大科技园将紧紧围绕“聚焦国家级平台，服务双一流建设”的核心目标，积极筹划建设国家级成果转移转化研究院、宁夏科技成果转移转化第三方专业评估机构，组建专业化科技成果转移转化技术经理人团队，不断探索科技成果转移转化新模式，力争为宁大科技园品牌效能和软硬件实力提质增效提供坚实支撑。(记者 王迎霞)

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