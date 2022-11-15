姜恩来 吴英策 李燕

原标题：以高质量高博会助力教育强国建设

中国高等教育博览会是全国高等教育领域规模最大、影响力最广泛的综合性品牌展会。中国高等教育学会始终秉持“政治上坚持高站位、思路上坚持大格局、事业上坚持谋长远、工作上坚持善作为、作风上坚持严要求”的办会经验，大力推进高博会与高等教育的深度融合，以高质量高博会助力新时代教育强国建设。

高博会是学会具有重要影响力的专业品牌活动，连续4年获评中国会展品牌展览会，入选“商务部引导支持展会”。

强化政治引领，主动服务国家战略

守正创新定基调。学会着力加强党的领导和党的建设，强化思想政治引领，科学编制学会“十四五”发展规划，贯彻新发展理念，服务新发展格局，服务高等教育改革发展，服务政府部门宏观决策，配套制定高博会发展规划，为高博会发展指明了方向、擘画了蓝图，努力把高博会打造成为展示我国高等教育发展成就的重要窗口，成为政府、高校、企业协同创新、共谋发展的重要桥梁，成为推进高等教育现代化的国家名片。高博会从1992年开办以来，坚持与时俱进、砥砺前行，始终围绕着服务国家重大战略展开。

行稳致远重协同。高博会始终秉承“合作共赢、创新发展”的价值理念，弘扬“勇于承担、追求卓越”的创业精神，坚持桥梁和纽带的定位，链接政府、高校、城市、企业、行业协会等多方主体，推动落实产教深度融合，建立项目闭环管理体系，提升第三方监督功能，打通高校供给侧与企业需求侧的堵点，凝聚起多元力量，同心同德、同向同行，齐心助力新时代教育强国建设。

实干笃行提品质。新时代10年来，高博会辐射了5万余家企业，累计展览展示面积约94万平方米，近3万个展位，参展参会近300万人次；辐射全国2000余所高校，累计高端学术会议论坛活动300余场，专题报告2000余个，与会专家和会议观众50余万人。高博会积极探索“以会促展、以展带会、会展融合”的新模式，2020年开启“云上高博会”推动线上、线下融合发展，现已成为集教育博览会、科技博览会、人才博览会于一体的品牌展会。

服务教育强国战略，迈向新时代教育博览会

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”“办好人民满意的教育”“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务”“加快建设高质量教育体系”。习近平总书记的讲话为高博会的发展提供了根本遵循。高博会历经30年的升级，现已形成服务高等教育的两大抓手：一抓硬件，以提升高等教育现代化为导向，促进现代化教育装备优化升级；二抓软件，以高等教育高质量发展为导向，包括新时代大学治理创新、中西部高等教育振兴、高等教育国际化、高校教师队伍建设等内容。

服务科教兴国战略，打造新时代科技博览会

在迈向全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，我们要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性、引领性科技攻关，加快实施一批具有战略性、全局性、前瞻性的国家重大科技项目，增强自主创新能力。在这一过程中，如何更好地促进科技成果转化落地是当下亟待解决的问题。高博会一直致力于创建创新发展平台，与科协共建“科创中国”平台；与陕西省西咸新区、山东省淄博市签订战略合作框架协议，助力区域经济发展。创建平台育智库，高博会成立了中国高等教育学会科技服务专家指导委员会，打造“政产学研用”深度融合“生态圈”，建立科技创新学术智库，引智借力，合力推进科技成果转化落地。

服务人才强国战略，共建新时代人才博览会

人才是第一资源。要把我国打造成世界重要人才中心和创新高地，形成人才国际竞争的比较优势，就务必深入实施人才强国战略。一方面，我们要全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才；另一方面，我们还要实施就业优先战略，健全就业公共服务体系，让各方面优秀人才集聚到党和人民的事业中来。为促进高校毕业生更加充分更高质量就业，高博会先后启动实施就业供需对接会。近3年，高博会共组织1500余家单位现场招聘，提供12万个就业岗位，促成6万余人次就业签约，有效链接教育部门、行业用人部门和各类用人单位。为打造高等学校与行业骨干企业、中小微创业型企业紧密协同的创新生态系统，高博会启动了就业育人“共创行动”，20余家行业企业协会、100余所高校加入首批计划。

深化教育支撑，谱写高博会新华章

迈入新时代，奋进新征程。高博会坚持党的领导总揽全局，讲好中国高等教育故事，不断开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能、新优势。自第58届高博会起，高博会将设立高教专区、城市专区、竞赛专区、思政专区、国际专区，以高等教育为主线，串联区域经济与对外开放、高校与企业、教育与城市，助力高校展示办学成果和学科专业特色，推动城市展示区域经济社会文化发展，为科技成果落地转化提供平台，以服务高等教育为核心，深化高等教育改革发展，以教育强国建设支撑中国式现代化。

（作者姜恩来系中国高等教育学会副会长、秘书长，吴英策系中国高等教育学会事业发展部主任，李燕系中国计量大学人文与外语学院讲师）

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