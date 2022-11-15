人民网北京11月15日电 历经20余天的线上学习，贵州他山中学学生小罗在家门口的空地上打了一套连贯的武术套路动作“少年拳”，圆满地完成了学习任务考核。

这是华中师范大学体育学院“筑梦体育人”云支教活动最后一堂汇报课的情景，而为他授课的，正是斩获湖北省首届体育教育专业基本功大赛冠军的该校大四学生王兆俊。

今年夏天，华中师范大学体育学院面向贵州的结对学校，开展“筑梦体育人”云支教活动，课程涵盖足球、篮球、田径、武术等内容，还包括科学健身知识普及、专项技能的理论知识宣讲等课程。

即将走向体育教师岗位的华中师大大四学生程雪说:“在看到学院发布的支教志愿者招募通知的瞬间，这颗被冠以‘支教’之名的种子终于破土而出，不再沉寂。”

除了传授知识和技能，志愿者与学生们还在课后围绕健康生活的各方面交心交流——每天有没有喝到8杯水？荤素搭配科学饮食了吗？今天运动步数是多少？训练任务达标了吗……学生们在志愿者的引导中得到科学健身素养的熏陶和健康知识的普及。

云支教是新的尝试，也是新的挑战。在课堂上，志愿者考虑实际情况，尝试运用直播教学、录播教学等多种方式，与学生搭建沟通的“桥梁”，了解思想、学业、生活的具体状况；在课后，志愿者按照项目分组参加每周的组内例会，交流教学心得、解决教学难点、突破教学困境、撰写教学日志，找寻更适合线上支教的的方法。通过耐心的引导，支教地的学生们由最初的拘束和羞怯，逐渐变得大方自然，善于表达自己的想法和情感，运动技能也得到了加强。

谈到参加“云学习”的感受，小罗有感而发：“或许我不会参加体育高考，但未来，我一定会坚持参加体育锻炼。”（孙竞、实习生高歌）

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