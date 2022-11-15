人民网北京11月15日电 （记者孙竞） 今天，教育部、人力资源和社会保障部召开2023届全国普通高校毕业生就业创业工作网络视频会议。会议指出，2023届高校毕业生规模预计1158万人，同比增加82万人。

会议强调，各地各高校要全力以赴做好高校毕业生就业创业工作。要千方百计促进市场化就业，深入开展高校书记校长访企拓岗促就业专项行动，实施“万企进校园计划”，全面推广使用国家大学生就业服务平台，充分发挥中小企业吸纳就业作用，支持自主创业和灵活就业。要用足用好各类政策性岗位，配合有关部门优化政策性岗位招录安排，积极拓宽基层就业空间，鼓励更多毕业生报考重点领域和一线岗位，做好大学生征兵工作。

会议指出，要健全就业指导服务体系，有的放矢开展就业指导，不断强化就业育人实效，引导毕业生从实际出发选择职业和岗位，用好“互联网+就业”新模式，坚决保护毕业生就业权益。要用心用情帮扶就业困难群体，深入实施宏志助航计划，做好离校未就业毕业生跟踪服务。要简化优化求职就业手续，落实国务院办公厅有关文件精神，有关部门共同做好稳妥有序取消就业报到证工作，建立毕业去向登记制度，强化就业统计监测。要深入推进高等教育供给侧改革，强化学科专业布局调整，完善就业与招生培养联动机制。要落实就业“一把手”责任，注重配齐配强就业工作队伍，密切部门协同配合，加强宣传引导，营造全社会关心支持毕业生就业的良好氛围。

会议要求，要加力实施就业优先政策，充分调动市场主体、毕业生自身和公共部门积极性，全力稳定和扩大毕业生就业门路。要健全就业公共服务体系，强化招聘信息服务、能力提升服务、人才流动服务，提高对接匹配效率。要加强就业兜底帮扶，将困难毕业生情况掌握到位、就业帮扶举措落实到位、相关院校支持到位。要完善劳动者权益保障制度，严厉打击违法违规行为，切实提高毕业生维权意识，为他们提供公平有序的就业环境。

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